طريقة سحرية للتخلص من دهون الأرداف والمعدة دون مجهود كبير

القاهرة - سمر حسين - صحة

ممارسة تمارين الكارديو عالية الكثافة بنسبة 100% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب واحد من أهم الأمور التي تحرق الدهون بفعالية كبيرة، وهو أمر معروف للغاية، ولكن ادعت واحدة من أفضل المدربات في أستراليا أن هناك طريقا عكس تلك تؤدي إلى نتائج أكثر فاعلية.

كيفية حرق دهون الأرداف والمعدة بسهولة

قالت راشيل أتارد، مؤسسة برنامج Lean Legs ومقرها جولد كوست، بأستراليا بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إنها تفخر بنفسها في مساعدة العملاء على فقدان الدهون والوزن الزائد في الجسم بأكثر الطرق فعالية للقيام بذلك وهي عن طريق تعليم المتدربين منطقة حرق الدهون، حيث أضافت راشيل، أخصائية التغذية الرياضية، عندما تمارس التمارين الرياضية، يعتقد معظم الناس أنك بحاجة إلى منح التمرين كل الطاقة التي لديك وممارسة الرياضة بأقصى ما تستطيع.

وتقول نظرية منطقة حرق الدهون إنه لا يجب دفع جسمك إلى 100% من طاقتك، حيث ستحرق معظم الدهون عند العمل بنسبة 60 إلى 70% من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب، وتوضح راشيل أن حرق الدهون يحدث عندما يتم تحويل الكربوهيدرات والدهون إلى طاقة تسمى أدينوزين ثلاثي الفوسفات (ATP).

يحتاج الجسم إلى الأكسجين لتحويل الدهون إلى ATP وعندما تقوم بتمرين منخفض إلى متوسط ​​الشدة، يمكنك التنفس بسهولة حتى يحصل جسمك على كمية من الأكسجين أكثر مما يحدث عندما تقوم بـ تمارين عالية الكثافة، وهذا هو سر الرياضة الجديد ومنطقة حرق الدهون الآمنة.

تمارين طويلة منخفضة الكثافة

وقالت مدربة اللياقة البدنية إن أكثر الأشياء فعالية التي يمكن لجسمك القيام بها أثناء ممارسة التمارين الرياضية المنخفضة والمتوسطة هو تحويل الدهون المخزنة إلى طاقة، لذلك وفقًا لنظرية حرق الدهون، يجب عليك القيام بتمارين طويلة منخفضة الكثافة من أجل استخدام مخزون الدهون وحرق السعرات الحرارية الكافية لمعرفة فقدان الوزن.

وشددت راشيل على أنه خلال التدريبات عالية الكثافة، من المرجح أن يحرق الجسم الكربوهيدرات «الجليكوجين» بدلاً من الدهون لأنه لا يحتوي على طاقة كافية لحرق الدهون.

وتابعت: «لذلك عندما تقوم بتمرين عالي الكثافة، فإن جسمك يحترق من خلال مخازن الجليكوجين وقد يعود في النهاية إلى حرق الدهون اعتمادًا على طول التمرين وكمية جسمك من الكربوهيدرات المخزنة».