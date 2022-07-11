مايان السيد تستعرض رشاقتها في إجازة العيد: حرية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة لقطات خلال احتفالها بعطلة عيد الأضحى المُبارك.

مايان السيد تستعرض رشاقتها بالمياه

وظهرت الفنانة مايان السيد، داخل المياه بملابس السباحة وهي تستعرض جمالها ورشاقتها، قبل أن تظهر مُجددًا بملابس كاجوال، خلال قضائها عطلة العيد.

وشاركت الفنانة الشابة، متابعيها بعدة لقطات مصورة توثق إطلالاتها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونة: «حُرية».

إثارة مايان السيد للجدل

يذكر أن الفنانة مايان السيد، واحدة من الفنانات الشابات، التي تتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، إذ تثير جدلاً واسعًا على السوشيال ميديا، ربما لتصريحاتها، وكثيرًا لإطلالاتها، ومنها تعرضها للتنمر بسبب صور نشرتها لها، إذ علقت من على التنمر التي تعرضت له، قائلة: «أول مرة أتعرض للتنمر والإهانة دي، اللي بيتنمر ده بيؤذي مشاعر إنسان من غير ما يفكر، حتى لو أنا حد معروف مش مسموح ولا ينفع تتنمروا بالشكل ده، كان لازم أرد ومش هتكلم في الموضوع ده تاني خلاص».

آخر أعمال مايان السيد

الجدير بالذكر، أن مايان السيد شاركت بمسلسل «الاختيار 3» إذ جسدت دور آية السيسي، ابنة الرئيس.