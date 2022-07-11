أمينة شلباية: «المحجبات بيلبسوا حاجات ومايوهات متنفعش مع الطرحة» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نفت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت، أمينة شلباية، ما يتردد عن تضييقها الاختيارات على المحجبات، والهجوم على إطلالتهن، مؤكدة أنها لا تقصد هذا الأمر مٌطلقًا، وأنها فقط تحاول مساعدتهن لتوافق الإطلالات مع الموضة والحجاب: «في حاحات كتيرة جدًا في الدولاب متنفعش مع الحجاب، زي البنطلون السليم الضيق، والتوبات القصيرة بدون كارديجان».

وأضافت الإعلامية وخبيرة الإتيكيت، أمينة شلباية، حديثها لـ «هُن»: «أنا بقيت بلبس الحجاب مخصوص عشان أقدر أوري البنات المحجبات، وهن جزء كبير جدًا جدًا من المتابعين إزاي يلبسوا ويختاروا إيه وإيه اللي بيناسبهم».

شلباية: مينفعش بنطلون ضيق على توب

وتابعت: «للأسف طبعًا في لبس كتير جدًا مش ماشي مع الحجاب أبدًا، ومهمتي أقولكم إيه اللي يمشي وتعملوا إيه، يعني مينفعش بنطلون ضيق على توب، مينفعش شميز طويل أوي للبنات القصيرة على بنطلون برجل ضيقة».

شلباية: المايوهات المنتشرة متنفعش للمحجبات لأنها بتمكسك على الجسم

وانتقدت خبيرة الإتيكيت، أمينة شلباية، موضة مايوهات المحبات المكونة من قطعة واحدة، بدون كاش، موضحة أن الخامات المُصنعة منها عادة ما تجعلها تلتصق بالجسد بسبب المياه، لتبرز ملامج الجسم كاملة: «طبعًا متنفعش خالص للمحجبات، حتى لو لبسوا الجيبة القصيرة بتاعتها دي، لأنها في النهاية هتلزق في الجسم، والأفضل اختيار مايوهات واسعة وطويلة وتكون وتر بروف، تمشي مع الحجاب».

واختتمت: «ممكن البوركيني الضيق ده تلبسوا في مكان هادي خالص مفهوش ناس كتير، أو بشواطئ السيدات».