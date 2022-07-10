احترس منها.. متى تسبب لدغات النحل الموت بعد وفاة فتاة بالغربية؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

خيَّمت حالة من الحزن على أهالي قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، خلال الساعات الماضية، بعدما توفيت فتاة عقب إصابتها بلدغة نحلة، أدت لسقوطها مغشيًا عليها، لترحل عن عالمنا متأثرة بلدغة النحل وما تركته من رد فعل تحسسي أدى في النهاية لوفاتها.

وسرعان ما أثارت الواقعة العديد من التساؤلات، حول خطورة لدغات النحل، وهل تسبب الوفاة؟ فعادة ما تشكل لدغات مشاكل كثيرة، قد تكون لسعات النحل مزعجة فقط، ويمكن التخلص منها بالعلاج المنزلي لتخفيف الألم، ولكن ربما تكون في بعض الأحيان أكثر خطورة ما يتطلب علاجًا طارئًا.

ويرصد «هُن» أعراض لدغات النحل، ومتى تُسبب الوفاة وفقًا لما ذكره موقع «mayoclinic»

أعراض لدغات النحل

تتسبب لدغات النحل في ردود فعل مختلفة، تتراوح من الألم المؤقت وعدم الراحة إلى رد الفعل التحسسي الشديد أو الأكثر خطورة.

أعراض لدغات النحل الخفيفة

ألم حارق فوري وحاد في مكان اللدغة

ظهور بقعة حمراء في منطقة اللدغة

انتفاخ طفيف حول منطقة اللدغة

وعادًة ما يختفي التورم والألم لدى معظم الناس في غضون ساعات قليلة.

أعراض لدغات النحل المعتدلة

بعض الأشخاص الذين تعرضوا للدغة النحلة أو حشرة أخرى، قد يكون لديهم رد فعلهم أقوى قليلاً مع وجود علامات وأعراض مثل:

احمرار شديد

تورم في مكان اللدغة يتضخم تدريجياً خلال اليوم أو اليومين التاليين

تميل ردود الفعل المعتدلة إلى الشفاء خلال خمسة إلى 10 أيام.

أعراض لدغات النحل الشديدة التي تهدد الحياة

من المحتمل أن يكون رد الفعل التحسسي الشديد تجاه لدغات النحل، والتي تهدد الحياة وتتطلب علاجًا طارئًا، إذ تتضمن علامات الحساسية المفرطة وأعراضها ما يلي:

ردود فعل الجلد ، بما في ذلك خلايا النحل والحكة واحمرار الجلد أو شحوبه

صعوبة في التنفس

تورم في الحلق واللسان

نبض ضعيف وسريع

الغثيان والقيء أو الإسهال

دوار أو إغماء

فقدان الوعي

إذا تعرضت للدغة أكثر من اثنتي عشرة مرة ، فقد يؤدي تراكم السم إلى حدوث تفاعل سام ويجعلك تشعر بالغثيان، والأعراض الآتية:

الغثيان والقيء أو الإسهال

صداع الراس

شعور بالدوار

تشنجات

دوار أو إغماء

الوقاية من لدغات النحل

توخى الحذر عند شرب المشروبات الحلوة بالخارج.

افحص العلب والقش قبل الشرب منها.

قم بتغطية حاويات الطعام وعلب القمامة بإحكام.

تخلص من القمامة والفاكهة المتساقطة وبراز الكلاب أو الحيوانات الأخرى.

ارتدِ أحذية مغلقة من الأمام عند المشي بالخارج.

لا ترتدي الألوان الزاهية أو المطبوعات الزهرية التي يمكن أن تجذب النحل.

لا ترتدي ملابس فضفاضة ، والتي يمكن أن تحبس النحل بين القماش والجلد.

كن حذرًا عند جز العشب أو تقليم النباتات، فهي الأنشطة التي قد تثير الحشرات في خلية النحل أو عش الدبابير.

قم بإزالة خلايا وأعشاش بالقرب من منزلك بواسطة متخصص.

إذا كان هناك عدد قليل من النحل يطير من حولك ، فابق هادئًا وابتعد ببطء عن المنطقة.

قد يؤدي الضرب على حشرة إلى لدغها.

إذا لدغتك نحلة أو دبور، غط فمك وأنفك واترك المنطقة بسرعة.