انتقام من زوج البلوجر آمال أبو المجد بعد تعديه عليها وضربها: «اتظلمت»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لا تزال البلوجر والتيك توكر المعروفة، آمال أبو المجد، تتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرجت على متابعيها مؤخرًا تتهم زوجها، أحمد جوبا، مدرب القوى البدنية، بالتعدي عليها، ومحاولة إجهاض جنينها، مؤكدة أنها بالفعل حررت محضرا ضده بقسم الشرطة حتى لا يُسلب منها حقها.

انتقام من زوج البلوجر آمال أبو المجد بعد تعديه عليها وضربها

وعلى الرغم من خروج البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد، بين الحين والآخر، على المتابعين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» للحديث عن الأزمات التي مرت بها، إلا أن الأخير لم يعلق إلا مرة واحدة فقط، موضحًا أن ما يُسرد على المتابعين ليس بالحقيقة الكاملة، قبل أن يتم اختراق حسابه تمامًا.

وخلال الساعات الماضية، تعرض حساب أحمد جوبا، زوج البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد، للاختراق والاستيلاء عليه لحساب بعض المجهولين، مؤكدين تعاطفهم مع آمال، وشعورهم بالظلم تجاهها، وما عانته معه، ليغلقوا الأبواب أمامه في الدفاع عن نفسه، أو الرد على اتهامات زوجته.

أول تعليق من زوج البلوجر آمال أبو المجد

ورد أحمد جوبا، زوج آمال أبو المجد، على اتهمات زوجته، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قبل اختراقها ومنعه من استخدامها، قائلًا: «يا جماعة أنا مش هتكلم عن الحقيقة عشان الحقيقة اللي أنتوا شايفنها مش كاملة، وأنا هطلع اتكلم في ستوري واحد بس أو اتنين، هختصر فيهم حاجات كتير لأن آمال لسه مراتي وعلى ذمتي، وكل اللي أنتوا شايفينه ده جزء صغير من الفيديو الكامل».

وتابع: «أنا عمري ما هطلق أم ابني، ولا أقدر أعيش بعيد عن ابني يوم واحد، ولا هقدر أعيب فيها بأي كلمة، أو أي حاجة عشان البيبي اللي جاي ميقولش أبوه أذى أمه، لكن أمه أذت أبوه عادي، الست متستحملش والراجل يستحمل، وأنا الحمد لله جبل وأستحمل أي حاجة».