محمد صبحي: أروع النساء من تدلل زوجها كطفل.. وتكون في حضوره أنثى وفي غيابه رجل

القاهرة - سمر حسين - هو

تحدَّث الفنان محمد صبحي عن أفضل السيدات من وجهة نظره، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث أشار إلى أن السيدة التي تدلل زوجها كالطفل هي الأفضل.

محمد صبحي يكشف عن أفضل سيدة من وجهه نظره

نشر محمد صبحي صورة وعلق عليها: «أروع النساء من تدلل زوجها كطفل.. وتحترمه كأخ.. وتهابه كأب .. وتحبه كروح تسكن بداخلها.. وأن تكون في حضوره أنثى وفي غيابه رجل.. وأروع الرجال من يقدر لها ذلك ويحتويها بأن يفعل مثلها».

مشروعات محمد صبحي الفنية المقبلة

وكان محمد صبحي أعلن عن مشروعته الفنية المقبلة من خلال مؤتمر صحفي أقامه منذ فترة قريبة، حيث كشف عن استعادته لحياته الفنية من جديد، بعد فترة من التريث في الأعمال الدرامية، والتي كان يركز فيها على المسرح بشكل كبير.

وعن مسرحية نجوم الظهر قال محمد صبحي: «المسرحية تم الانتهاء منها بشكل كامل، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة وليس لدي علم إذا كان سيتم عرضها في عيد الأضحى من عدمه».

وأضاف «مسرحية علية اتعملها بلوك هي أولى مشروعاتي التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي تبدأ أحداثها عام 1927 وتستمر إلى عام 2127 وتدور خلال 200 عام، وترصد ما حدث في الشارع المصري وسلوكيات واقتصاد وسياسة البلد طيلة تلك الفترة».

مسلسل جديد لـ محمد صبحي

كما أشار إلى أنه يستعد لمسلسل جديد حول رجل عاش في الخارج وعاد لمصر ويمتلك 2 مليار جنيه، يتبرع بمليار منهما، والمليار الآخر يذهب لتفريقه على أفراد الشعب ولكن يستمع لفرد فرد منهم لكي يعرف ما الذي يستحقه.