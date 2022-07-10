الامارات | شاهد.. ردة فعل دٌب بعدما رأى نفسه في المرآة

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ردة فعل دٌب بعدما رأى نفسه في المرآة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لردة فعل دٌب رأى نفسه في المرآة لأول مرة .

وأظهر الفيديو مرآة وضعها أحدهم بجانب الدب ، وعندما كان يسير بالغابة ، ونظر تجاه المرآة ، أٌصيب بالذعر .

وأبان الفيديو ، الدٌب وهو يطوف حول المرآة مذعوراً بحثاً عما رآه داخلها ، ثم هجم عليها حتى أسقطها أرضاً.

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