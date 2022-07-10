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الامارات | شاهد.. ردة فعل دٌب بعدما رأى نفسه في المرآة

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لردة فعل دٌب رأى نفسه في المرآة لأول مرة .

وأظهر الفيديو مرآة وضعها أحدهم بجانب الدب ، وعندما كان يسير بالغابة ، ونظر تجاه المرآة ، أٌصيب بالذعر .

وأبان الفيديو ، الدٌب وهو يطوف حول المرآة مذعوراً بحثاً عما رآه داخلها ، ثم هجم عليها حتى أسقطها أرضاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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