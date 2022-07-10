الامارات | شاهد.. ردة فعل دٌب بعدما رأى نفسه في المرآة

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ردة فعل دٌب بعدما رأى نفسه في المرآة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لردة فعل دٌب رأى نفسه في المرآة لأول مرة .
وأظهر الفيديو مرآة وضعها أحدهم بجانب الدب ، وعندما كان يسير بالغابة ، ونظر تجاه المرآة ، أٌصيب بالذعر .
وأبان الفيديو ، الدٌب وهو يطوف حول المرآة مذعوراً بحثاً عما رآه داخلها ، ثم هجم عليها حتى أسقطها أرضاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App