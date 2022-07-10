بعد زواج «كليوباترا كرة السلة» المصرية.. معلومات عن ثريا محمد (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت ثريا محمد بزواجها من شخص يمنحها السعادة الأبدية كما تحب وصفه على فيسبوك، واختارت ثريا محمد لاعبة كرة السلة المصرية إطلالة رقيقة للغاية في فرحها، حيث ارتدت فستانا من اللون الأبيض الجوبير والتل منفوش نفشة بسيطة مع طرحة طويلة وأقراط دائرية، كما اختارت هيدبيس رقيقة وتميز الفستان بالتطريز القليل، وهنأها زملاؤها من لاعبي كرة السلة عبر صفحاتهم المهتمة باللعبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي أبرز المعلومات عن ثريا محمد واحدة من أهم لاعبات كرة السلة في العالم.

من هي ثريا محمد؟

اسمها بالكامل هو ثريا محمد الدغيدي، وُلدت في 16 يوليو 1995.

ثريا محمد صُنفت كواحدة من أفضل 10 لاعبات في العالم من الاتحاد الدولي لـ كرة السلة.

لقبت ثريا بـ كليوباترا كرة السلة المصرية.

بدأت اللعب وهي تبلغ من العمر 8 سنوات لصالح نادي الصيد المصري، وانضمت للمنتخب المصري للشباب وهي في عمر الـ15 عاما.

حصلت ثريا على جائزة أفضل لاعبة في أفريقيا، عندما لعبت مع المنتخب في بطولة أفريقيا تحت 16 سنة، وتوج المنتخب بالفضية.

انتقلت للعب لصالح النادي الأهلي المصري بداية من موسم 2018 - 2019، ومنذ هذا الوقت وهي لاعبة كرة السلة المفضلة للنادي.

لفتت ثريا الأنظار إليها بمنتهى البساطة خلال التتويج في أوغندا ببطولة أفريقيا 3×3 فقد استطاعت أن تحصد لجائزة أفضل لاعبة في البطولة بعدما سجلت 48 نقطة.

تتميز ثريا بمهارات كثيرة ولكنها تلعب في مركز (1) كصانعة لعب أو مركز (2) كهدافة في مركز الجناح الهجومي.

أعلنت ثريا خطبتها في أغسطس من العام 2020 أي قبل عامين ووصفت خطيبها بأنه سعادتها الأبدية وشاركت صورتهما عبر موقع فيسبوك.

وجددت ثريا محمد عقدها مع النادي الأهلي في أبريل الماضي لمدة 4 مواسم مقبلة، رغم أنها كانت مصابة برباط صليبي، ولم تلعب طوال الموسم المنصرم.