ملابس صيفية وسط البحر.. هكذا احتفلت جانا دياب بعيد الأضحى (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحرص المشاهير دوما على مشاركة نشاطاتهم اليومية وخروجاتهم مع متابعيهم عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكل الأكثر جدلًا بين المشاهير هما ابنتا الهضبة عمرو دياب، إذ إن جانا وكنزي عمرو دياب دوما ما ينشران صورا لهما من خروجاتهما ونشاطاتهما مع المتابعين، وفيما يلي ما فعلته جانا دياب خلال العيد.

احتفال جانا دياب بالعيد

شاركت جانا دياب مع متابعيها وجمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لقطات مصورة من قضائها العيد برفقة أصدقائها، حيث اُلتقطت الصور في عرض البحر، وارتدت جانا فيها ملابس صيفية عبارة عن فستان من اللون الأبيض ومايو بكيني من اللون الأزرق.

ووظهرت جانا دياب مع أصدقائها على المركب، وارتدت نظارة سوداء، مع إكسسوارات صيفية كانت كلها مناسبة مع لوك الصيف والبحر الذي ظهرت به، ويبدو أنها لم تقض العيد مع الأسرة حيث خلت الصورة من أشقائها ووالدتها.

زيارة جانا دياب لمصر

وجدير بالذكر إن جانا دياب زارت مصر مؤخرا، وشاركت متابعيها وجمهورها بصور ولقطات من تلك الزيارة، حيث ذهبت للمعز وكذلك القاهرة القديمة والأهرامات، وذكرت «جانا» جمهورها بوالدها حيث ارتدت نفس الجاكيت الذي ارتداه والدها منذ حوالي 20 عامًا وذلك خلال زيارتها لمصر وأثارت الجدل به.

وقالت «جانا» أيضا إنها ستزور مصر وتحضر مفاجأة للجمهور، ويبدو أن تلك المفاجأة متعلقة بطرحها أغنية جديدة لها، حيث تهوى الغناء مثل والدها وتحبه وكثيرا ما تنشر فيديوهات ومقاطع صوتية وهي تغني، ورغم أنها لم تكشف بعد عن تلك المفاجأة، ولكن صورها في ستوديو فني، وتلميحها إلى أنها أغنية جعل الجمهور يخمن إنها على وشك طرح أغنية جديدة.