3 طرق سهلة لعمل الكبدة في البيت.. «بالردة وعصافيري وجملي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الفتة واللحمة كباب الحلة والموزة والممبار جميعها أكلات يتم طهيها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفي ثاني أيام العيد، يأتي دور الكبدة، وفي حالة لم تضحي يمكن أن تطهي كبدة الجمل، وفيما يلي 3 طرق لعمل الكبدة في البيت لعيد الأضحى، كبدة جملي، وكبدة عصافيري، وكبدة بالردة، وذلك بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الكبدة الجملي

فيما يلي طريقة عمل الكبدة الجملي:

كيلو شرائح كبد جملي

ملح وفلفل وكمون

ملعقة خل أبيض

2 فص ثوم مفروم

ثمرة فلفل رومي

قرن فلفل حار

2 ملعقة زيت زيتون

2 ملعقة زيت عباد شمس

بصلة كبيرة مفرومة

طريقة التحضير

- تبلي الكبدة بالخل والكمون ثم تُصفى.

- تتبل ببقية المكونات وتترك لمدة ساعة على النار.

- في مقلاة كبيرة يوضع الزيت والكبدة مع التتبيلة والبصل أو بدونه.

- تقلب الكبدة حتى تنضج وتقدم.

طريقة عمل الكبدة العصافيري

الكبدة العصافيري هي الكبدة الإسكندراني:

½ كيلو كبدة

4 فصوص ثوم

3 ملاعقة صغيرة كمون مطحون

2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

2 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة شطة

3 ثمرات فلفل أخضر حار

¼ كوب زيت نباتي

3 ثمرات ليمون، معصور

طريقة التحضير

- تُقطع الكبدة قطعا صغيرة.

- يُخلط الثوم، الكمون، الكزبرة، الملح، الشطة والفلفل الأخضر الحار.

- تُمزج المكونات فى محضر الطعام حتى يتكون لديكِ معجون متجانس.

- يضاف المزيج إلى الكبدة ويُقلب ويترك لينقع لمدة 15 دقيقة.

- يوضع الزيت فى مقلاة متوسطة ويسخن ثم تضاف الكبدة قليلا قليلا حتى تحمر.

- يضاف عصير الليمون وتترك على النار لمدة 15 دقيقة.

طريقة عمل الكبدة بالردة

كيلو شرائح كبدة

5 فصوص كبيرة

ثوم مفروم

ملعقة من الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات والسماق والكزبرة الجافة

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة ردة

2 ملعقة كبيرة دقيق

ثمرة فلفل رومي أخضر أو ملون

ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم

طريقة التحضير

- يُفرم الفلفل الرومي مع الملح والفلفل والبهارات والكزبرة والثوم والليمون.

- تُتبل الكبدة جيدًا لنصف ساعة.

- تُخلط الردة مع الدقيق وتغطى بها شرائح الكبدة.

- تُحمر الكبدة في الزيت ويمكنك أن تشويها أيضًا.