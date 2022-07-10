والدة مصابة بمتلازمة داون بعد زفافها: «ربنا فرحني ببنتي وشوفتها عروسة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت سوزان طلعت والدة سما رامي من أصحاب متلازمة داون، إن حلم حياتها أن ترى ابنتها عروسة مثل أي أم عادية موضحة: «سما بنتي طول الوقت كان نفسها تبقى عروسة زي كل البنات وربنا حققلها حلمها، وربنا يفرح قلب كل أم زي ما أنا فرحت بسما».

والدة «سما» توجه الشكر لوزارة الداخلية

وأضافت والدة «سما» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «تم استقبالنا بشكل رائع في نادي الشرطة، واتقالنا في الفرح اللي أنتوا عاوزينه هيتعمل، دي فرحة مصر كلها، وكانوا يقدمون لنا كل الدعم والمساندة، وسبقونا بكل الترتيبات، وكان ذلك في وزارة الداخلية وأنا أشكرهم على هذه المواقف الرائعة».

أولياء أمور ذوي الهمم يعيشون فارقا كبيرا منذ عام 2018

وتابعت والدة سما رامي: «دايما بننزل صور لأولادنا وكنا بنلاقي تنمر، بس حصل وعي، وبعدما رفعت سما قضية على أحد المتنمرين، كله بقى يفكر»، مشددة على أن أولياء أمور ذوي الهمم يعيشون فارقا كبيرا منذ عام 2018: «سما لا تقبل التنمر أبدا، محاولة التقليل منها ومن ذوي الهمم ليس أمرا مقبولا، وأحمد الله على أنها حصلت على حقها بالقانون».