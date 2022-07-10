6 نصائح لحماية المجوهرات من الحرارة والرطوبة في الصيف.. تجنبي العطور

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

خلال فصل الصيف تكثر الرطوبة وترتفع درجة الحرارة بشدة، وتتعرض كذلك للشمس على البحر، وجميعها عوامل يمكن أن تؤدي إلى تلف المجوهات سريعا، ولكن هناك عددا من النصائح يجب اتباعها للحفاظ على مجوهراتك الثمينة والإكسسوارات باهظة الثمن بسهولة، وتلك النصائح نشرتها مجلة ستوري جويلري، وهي شركة بريطانية لصناعة المجوهرات.

تتعرض المجوهرات خلال الصيف للتلف بسبب التعرض للرطوبة والشمس وكذلك تراكم الأوساخ عليها، وفيما يلي طرق المحافظة على المجوهرات خلال الصيف.

نظافة المجوهرات من أهم الأشياء

إذا كانت المجوهرات مصنوعة من معادن أصلية مثل الذهب والفضة والنحاس، يمكنك غسلها بسهولة بالماء الفاتر والصابون السائل الخاص بالمواعين، أو باستخدام سائل التنظيف الخاص بالمجوهرات، فهي واحدة من الطرق الجيدة للتخلص من الأوساخ والزيوت المتراكمة التي يمكن أن تفسدها، وبعد الغسل تشطف بالماء البارد وتجفف في حينها.

تنطبق تلك الطريقة أيضًا على المجوهرات المطلية التي لا تغير من لونها.

التخزين

يجب الوضع في الاعتبار إن تخزين المجوهرات بشكل آمن واحدًا من أهم الطرق للحفاظ عليها، ويجب الاحتفاظ بها بعيدا عن الحرارة والشمس، ويفضل أن تكون داخل علب مبطنة من الداخل بالقماش أو القطيفة لمنع التداخل مع بعضها البعض.

لا ترش عليها العطور

يجب الالتفات عند ارتداء الملابس برش العطور قبل وضع الإكسسوارات لأن المواد الكيميائية فيها يمكن أن تتلف المجوهرات، حتى لو كانت أصلية أو باهضة الثمن.

استخدمي إكسسوارات الصيف

تلك المصنوعة من التيتانيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ هي واحدة من أفضل الاختيارات للارتداء في الصيف، لأنها لا تمتص الحرارة ولا تسبب تهيج الجلد، ولا تتفاعل مع العرق.

الاستخدام في البحر والبسين

يفضل عدم ارتداؤها في ماء البحر المملحة، أو كلور البسين أو مع وضع واقي الشمس كلها عوامل يمكن أن تسبب تلف أغلى المجوهرات، كما يمكن أن تضيع بسهولة بسبب الماء.

المشي نهارا

العرق والحرارة في الشمس يمكن أن تتلف المجوهرات تجنبي ارتداؤها في تلك الحالة.