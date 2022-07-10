احذر الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. يؤدي لفشل الكبد

القاهرة - سمر حسين - صحة

أفضل نظام غذائي تتبعه هو التنوع في الطعام والشراب وتناول مشروبات طبيعية وأعشاب بشكل يومي للحصول على أقصى استفادة منها، وتتنوع تلك المشروبات بين الشاي الأخضر المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة، وكذلك الينسون والبابونج وغيرها من المشروبات الصحية، ولكن ناتالي كوموفا، خبيرة اللياقة البدنية في مؤسسة JustCBD الصحية في لندن، حذرت من خطورة الإكثار من الشاي الأخضر.

أضرار ناتجة عن الإفراط في تناول الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مفيد للغاية في المساعدة على زيادة الحرق، وكذلك معروف بأنه مضاد قوي للأكسدة وبالتالي يحارب كافة الالتهابات التي يمكن أن يتعرض لها الجسم، ويعتبر واحدًا من أكثر المشروبات شعبية على مستوى العالم في المناطق المختلف، بحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وحذرت «ناتالي» من خطورة الشاي الأخضر الكبيرة على الكبد إذ إن تناوله بإفراط تجلعه يصبح سامًا ويمكن أن يؤدي الشاي إلى فشل الكبد، وسبب تلك الخطورة هو احتوائه ومستلخصاته على كمية كبيرة من الكافيين وتراكم كمية كبيرة منه في الكبد يمكن أن يؤدي إلى فشله.

وفي حالة ترك الكبد دون علاج يؤدي ذلك إلى تليفه، وفي النهاية فشل العضو تمامًا عن العمل وهو ما يعني خطر الوفاة وبالتالي فإن كميات شرب الشاي الأخضر يجب أن تكون دائما تحت السيطرة.

هشاشة العظام من أضرار الإفراط في الشاي الأخضر

الإفراط أيضا في تناول الشاي الأخضر 3 أكواب على سبيل المثال يسبب مشكلات في النوم، وهشاشة في العظام إذ يمنع العظام من امتصاص الكالسيوم اللازم لقوتها، وبالتالي فإن فشل الكبد ليست المشكلة الوحيدة للإفراط في تناول الشاي الأخضر.

وسبق وأن حذر الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة الإفراط في تناول الشاي الأخضر إذ يؤدى إلى الإصابة بمشكلات صحية متعددة بينها تليف الكبد، وبالنسبة للحوامل والمرضعات يؤدى الإكثار منه للإجهاض، كما أنه مضرًا للقلب، وذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC».