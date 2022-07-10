ممنوع الملعقة.. أمينة شلباية تقدم إتيكيت أكل الفتة في العيد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في إطار الاحتفال بإجازة عيد الأضحى المُبارك، قدمت الإعلامية وخبيرة الموضة والإتيكيت، أمينة شلباية، إتيكيت تناول الفتة واللحمة في العيد.

وحذرت الإعلامية وخبيرة الموضة والإتيكيت، أمينة شلباية، من تناول الفتة بالملعقة مثلما جرت العادة بين الكثيرين، مؤكدة أن الفتة واللحم لا يتم تناولهم إلا باستخدام الشوكة والسكين، وضرورة استخدام الشوكة في تناول الأرز وقطع الخبز، واستخدام السكين والشوكة أيضًا في تقطيع وتناول قطع اللحم.

أمينة شلباية: معرفش إيه هي الكوارع

وكانت الإعلامية وخبيرة الموضة والإتيكيت، أمينة شلباية، ردت في حوار لـ «الوطن» على مطالبات البعض لها بتقديم إتيكيت الكوارع في عيد الأضحى، مؤكدة إنها لا تعرف الكوارع من الأساس، ولم ترها من قبل.

وأوضحت «شلباية» إنها من مُحبي اللحوم، إلا لحم الضأن، مؤكدة إن جميع الأكلات لها إتيكيت ولا يمكن مُطلقًا تناول الطعام باليد.

أمينة شلباية: بأكل اللي عايزاه بس بحساب

وأوضحت أمينة شلباية، أن النظام الغذائي الذي تعتمد عليه ليس صحيًا، إذ تتناول السكريات والحلوى والأكلات المتنوعة ولكن بحدود وكميات صغيرة حتى لا تؤثر على وزنها أو قوامها: «باكل كل اللي أنا عاوزاه بس بحساب وبحدود، ومدمنة شوكولاتة».

وتابعت: «المهم أني بشرب كميات كبيرة من المياه، وكمان بلعب رياضة باستمرار مش بقطعها».