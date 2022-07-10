نصائح للأمهات عند شوي لحوم الأضحية.. احذري أدخنة الفحم الضارة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

شوي اللحمة الضاني على الفحم واحدة من وسائل البهجة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث تظل اللحمة في تتبيلتها اللذيذة لساعتين ثم تصبح جاهزة على الشوي، بالإضافة إلى شوي الكبدة، ويمكن السجق وأجزاء مختلفة من الأضحية، ولكن يجب على ربة المنزل أن تلتفت إلى الأضرار الناجمة عن شوي اللحوم على الفحم، وهو ما أوضحته دكتور منال عز الدين طبيبة الباطنة، والتي قدمت نصائح لشوي اللحوم بطريقة صحية خلال لقائها مع برنامج جروب الماميز، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

طريقة شوي اللحمة بشكل صحي

قالت دكتورة منال عز الدين خلال لقائها مع جروب الماميز، إن مشكلة الفحم أنه تتصاعد منه أبخرة وغازات مثل أول أكسيد الكربون، ومن أول وأكثر الأخطاء شيوعا وضع اللحمة أو الدجاج على الشبكة مباشرة فور إشعال الفحم، وهو خطأ كبير حيث إن الأبخرة تتسلل لأنسجة الطعام، ويجب منع ذلك، «لازم نسيب الفحم يولع براحته خالص ويخرج كل الدخان الأبيض المتصاعد ده يتبخر وميبقاش ليه وجود».

متى نبدأ شوي اللحمة؟

بعد ترك الفحم ليسخن تماما وتتصاعد الأبخرة البيضاء المتصاعدة، نبدأ وضع اللحوم أو الدجاج عندما يتحول لون الفحم للأحمر تماما ويصبح شكله مثل الجمر نبدأ الشوي، «هنا كدة قدرنا نتخلص من الغازات الكربونية المتصاعدة، ونوضع المشويات فوق 15 سنتي على الأقل، ودهنها بالزيت».

يجب كذلك تجنب وضع سبرتو أو بنزين على الفحم، وتتبيل اللحمة جيدا بماء البصل والليمون لحماية أنسجة اللحم والدجاج من أبخرة الفحم.

واحد من الأخطاء كذلك إدخال الشوكة في قطعة اللحم أو الدجاج خلال الشوي ما يجعلها تفقد عصارتها وتأخذ وقتا أطول في الشوي، وتدخل إليها أدخنة الفحم، لذلك يجب تركها خلال الشوي أو عمل فتحات بالسكين على شكل شرائح طويلة قبل وضعها على الشواية.