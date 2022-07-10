حكاية حب وحيد في حياة عمر الشريف.. أم ابنه ومتجوزش غيرها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

جان من جانات السينما المصرية والعالمية، وقع في غرامه وحبه ملايين من السيدات، لكن قلبه لم يهو ويعشق سوى واحدة فقط، إذ استولت على تفكيره وزلزلت كيانه، رغم علاقاته النسائية الكثيرة، إلا أنها كانت الأهم بالنسبة له، ظل يحبها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

النجم الراحل عمر الشريف يتزامن اليوم 10 يوليو، ذكرى رحيله، ويستعرض «هُن» لقاءً نادرًا له يتحدث عن المرأة الوحيدة، الذي أحبها في حياته.

علاقة حب كبيرة، عرفها العالم أجمع، جمعت بين الفنان العالمي عمر الشريف والفنانة فاتن حمامة، التي أصبحت واحدة من أشهر قصص الحب في السينما، ومن الكلاسيكيات، ظل يتحدث عنها حتى آخر أيامه، ورحل وهي لا تزال تسكن قلبه وعقله.

عمر الشريف يكشف عدد المرات الذي حب فيها

وتحدث الفنان عمر الشريف، في لقاء تلفزيوني نادر له، عن المرأة الوحيدة التي أحبها في حياته، إذ قال:«أنا اتحدى أي واحد أو حد، إنه يقول اني عشت مع أي واحدة 24 ساعة حتى، معشتش مع أي امرأة من بعد مراتي، حبيت مرة واحدة في حياتي، طلقت مراتي سنة 1974، كان عندي 35 سنة، محبتش غيرها، افتكرت نفسي حبيت مرتين ثلاثة، علاقاتي كانت قصيرة، محسيتش بأي عذاب بعد ما سبتها أو ندم إني مبشوفهاش، اللي بيحب فعلا لما بتنتهي قصة الحب لازم يحس بحاجة».

زواج فاتن حمامة وعمر الشريف

وتزوج الفنان عمر الشريف الفنانة فاتن حمامة، عام 1955 بعدما أشهر إسلامه، وأنجبا ابنهما طارق وهو الابن الوحيد له، ونهاية الزواج كانت في هدوء يليق بهما، ولم يتزوج الشريف بعدها ليدل على مدى إخلاصه لها، ظل يتحدث عنها وعن سيرتها حتى وفاته.