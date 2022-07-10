طريقة تتبيل اللحمة المشوية على الفحم.. انسي الكبابجي وحضريها في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تتبيل اللحمة المشوية على الفحم واحدة من الطرق الأكثر شيوعًا التي تبحث عنها السيدات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتجديد في طرق إعداد لحوم العيد، بدلًا من الطرق التقليدية.

ويقدم «هُن» لربات المنازل طريقة تتبيل اللحمة المشوية على الفحم، بخطوات الشيف علاء الشربيني

طريقة تتبيل اللحمة المشوية على الفحم

- المكونات:

ملح

فلفل أسمر

ماء بصل

ثوم مفروم

طريقة تتبيل اللحمة المشوية على الفحم

1- قطعي اللحم إلى قطع متساوية، واغسليها جيدا،.

2- قومي بخلط الملح والفلفل مع بعضها البعض، وتبلي قطع اللحم من الجهتين بالتساوي.

3- قومي بوضع كميات متساوية من الثوم المفروم على جانبي اللحمة.

4- اغمري قطع اللحم في ماء البصل داخل إناء كبير وعميق لبضع ثواني.

5- ادخلي الوعاء داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن أربعة ساعات.

6- قومي بإخراج اللحمة بعد التتبيلة وحفظها في الثلاجة، واتركيها بالخارج لمدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة

7- قومي بشواء اللحم على الفحم.

تتبيل اللحمة المشوية الضاني على الفحم

استغلي اللحم الضأن وتبليه لتحضيره مشويا، بدلًا من تناولها بالطريقة التقليدية التي لا يفضلها الكثير.

مكونات تتبيل اللحمة المشوية الضاني

لحم ضاني

بصل

ثوم

زبادي

فلفل رومي

طماطم مبشورة

خل

ملح وفلفل أسود

بهارات

زيت

طريقة تتبيل اللحمة المشوية الضاني على الفحم

1- في البداية تبلي اللحم بالخل، ثم شوحيه على نار هادئة.

2- في الخطوة الثانية، شوّحي البصل مع الفلفل والملح والفلفل الأسود والبهارات في الزيت، ثم ضيفي إليه الثوم وعصير الطماطم وقلبي التتبيلة.

3- أحضري اللحم، وضيفي الزبادي عليها، ثم ضيفيهما على خليط البصل السابق.

4- احفظي اللحمة ليلة كاملة في الثلاجة.

5- قومي بشواء اللحم عقب حفظها بالثلاجة على الفحم.