أمينة شلباية: ولادي تؤام في سن المراهقة.. ونفسي يقربوا من ربنا

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت الإعلامية، وخبيرة الموضة والاتيكيت، أمينة شلباية، أنها أم لتوأم بمرحلة المراهقة، وهم «درية وياسين» عمرهما 12 عاما، وأنها حريصة على تربيتهما على أسس صحيحة وسليمة.

عمرهم ما يغلطوا في قواعد الإتيكيت

وأكدت أمينة شلباية، أنها لا يمكن أن تقع في فخ عدم تصرف أبنائها على أسس وقواعد الإتيكيت خلال التعاملات أو تناول الطعام: «عمرهم ما يغلطوا في قواعد الإتيكيت، فاهمين وعارفين إن لكل مقام مقال».

أنا شديدة ونفسي يقربوا من ربنا

وأوضحت الإعلامية أمينة شلباية أنها برغم الهدوء التي تظهر به، إلا أنها شخصية عصبية للغاية: «أنا أم شديدة وليا قواعد ومعايير اللي بيمشوا عليها، وطبعا دائما بخطط لمستقبلهم ونفسي يكونوا أحسن وينجحوا وفي أفضل حال، ويقربوا من ربنا أوي».

الأولاد بيتعلموا مني الإتيكيت

وأوضحت «شلباية» من قبل، أن العديد من المتابعين لها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي طالبوها باستكمال المحتوى الذي تقدمه حول الإتيكيت، خاصة ما يتعلق بأسس تناول الطعام والمشروبات: «بيقولوا لي أولادنا وبناتنا بيتعلموا منك الإتيكيت وبدأوا يطبقوا اللى اتعلموه في البيت في كل حاجة من أكل وشرب ولبس وطريقة تعامل، وده الهدف الحقيقي للمحتوى اللي بقدمه إني أساعد الناس تتعلم إتيكيت صح».