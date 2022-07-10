حكاية حلم مرعب لـ آمال أبو المجد تنبأ بمشكلاتها.. وضعت طفلا في الشهر الثالث

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال البلوجر والتيك توكر الشهيرة، آمال أبو المجد، تشارك متابعيها بالعديد من التفاصيل حول علاقتها بزوجها أحمد جوبا، بعدما اتهمته بالاعتداء عليها، ومحاولته إجهاضها، ما دفعها لتحرير محضر ضده، وفقًا لتصريحاتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

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مفاجأة في آخر ظهور لـ آمال أبو المجد وزوجها قبل تعديه عليها.. رقص وصور ورومانسية

حكاية حلم مرعب للبلوجر آمال أبو المجد تنبأ بمشاكلها

وخلال الساعات القليلة الماضية، شاركت البلوجر آمال أبو المجد، بـ«ستوري» سردت من خلالها لمتابعيها حلما مرعبا تنبأ بمشاكلها، إذ روت أنها رأت ولادتها لذكر في الشهر الثالث دون آلم، فضلًا عن وجودها بالمستشفى دون زوجها، قبل أن تفاجأ بزيادة عُمر المولود، الأمر الذي فسره لها البعض بكونه حلما لا يسُر، ويرمز للمشكلات والكرب.

تفسير حلم إنجاب طفل ذكر للمتزوجة

ووفقًا لـ تفسير ابن سيرين، فإن رؤية ولادة طفل ذكر في حلم لامرأة متزوجة دليل على العديد من المشاكل والأحزان، إلا إنها ستنتهي بسرعة ويتبعها فرح كبير، مؤكدًا إن رؤية طفل ذكر جميل دليل على الأخبار الجيدة والمعيشة الوفيرة.

تفاصيل تعرض آمال أبو المجد للضرب والسحل

وكانت قصة تعرض البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، للضرب والعنف الأسري من قبل زوجها، أصبحت محور حديث الجمهور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ علق المستخدمون على الواقعة المحزنة التي تعرضت لها، خاصة بعدما تعرضت لمحاولة إجهاض جنينها الذي كان في الشهر الثالث.