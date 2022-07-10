لو بتفكري في الإنجاب.. فائدة سحرية في تناول اللحوم الحمراء

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال أيام عيد الأضحى يحدث إقبال كبير على تناول اللحوم الحمراء، وذلك نظرا لذبح الأضاحي بلحومها المتنوعة، إذ أنه يتم طهي وتقديم أطباق اللحوم بالعديد من الطرق الشهية والمختلفة التي تعطي لها مذاقا جيدا، فضلا عن فوائدها الغذائية الكبيرة التي تحويها بين أليافها.

وتعد اللحوم الحمراء من المواد الغذائية التي تتميز بفوائدها الصحية الكبيرة والمهمة لصحة الجسم، وبشكل خاص لفئة النساء المقبلات على الحمل، وهو ما كشف عنه الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«هن».

فوائد تناول اللحوم الحمراء

وبحسب ما كشف استشاري علوم التغذية، تتعدد فوائد تناول اللحوم الحمراء في الآتي:

1- تحتوي على نسب عالية من العناصر المهمة لبناء الجسم، ومن بينها البروتين والحديد اللذان يساهمان في علاج الأنيميا.

2- تحتوي على نسب عالية من عنصر الزنك الذي يساهم في تعزيز عمل الجهاز المناعي بشكل جيد.

3- تحتوي على نسب عالية من فيتامين «بـ12» المهم في تعزيز صحة الجهاز العصبي.

4- تحتوي أيضا على نسب من حمض الفوليك، الذي يعد مهما بدرجة كبيرة للسيدات المقبلات على فترة الحمل، والرغبة في الإنجاب.

5- تأتي فيتامينات «ب» من بين العناصر المهمة التي توجد بكثرة في اللحوم الحمراء فيتامين بـ 6 وفيتامين 12.

دراسة: اللحوم الحمراء غير المعالجة بالحرارة تقي من الأمراض المميتة

وكشفت دراسة عملية عن أن اللحوم الحمراء غير المعالجة بالحرارة، مفيدة لعمل القلب والأوعية الدموية بشكل فعال ومنتظم، حيث أجرى مجموعة من علماء جامعة ماكماستر في كندا دراسة شارك بها نحو 218 ألف شخص، قسموهم إلى 5 مجموعات وفقا لنمط نظامهم الغذائي، ثم تمت مقارنة نتائج الدراسة وحسابها، وفقا لجدول علامات يحدد المواد التي تناولها المشاركون في وجباتهم اليومية.

وحينها حصل النظام الغذائي الصحي بحسب الباحثين، على علامة من 18 نقطة أو أكثر، بينما حصلت الأنظمة الغذائية منخفضة الجودة، كالحمية الغربية «المعتمدة على البروتين الحيواني فقط» على 11 نقطة أو أقل.