طريقة حفظ اللحوم بعد الذبح.. 3 طرق آمنة حتى لا تتلف واحذري الرطوبة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث ربات البيوت عن طريقة حفظ اللحوم بعد الذبح لمساعدتها في حفظ اللحوم، خلال أيام عيد الأضحى، إذ تمتلك العديد من اللحوم اللحوم الخاصة بالأضاحي بعد ذبحها، لتبحث العديد منهن عن طرق لحفظها من التلف خاصة مع الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة في فصل الصيف.

طريقة حفظ اللحوم بعد الذبح

ووفق ما كشفت الموسوعة البريطانية للعلوم والمعرفة، فإن حفظ اللحوم يساعد على السيطرة عليها من التلف، وذلك من خلال تثبيط نمو الكائنات الحية الدقيقة بداخلها، وكذلك إبطاء نمو النشاط الإنزيمي، ومنع أكسدة الأحماض الدهنية التي تعزز التلف.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على طول الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تخزين منتجات اللحوم الحمراء مع الحفاظ على سلامة المنتج وجودته، حيث تؤدي الحالة الفيزيائية للحوم دورًا في عدد الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تنمو على عليها.

وتعدد الطرق التي يمكن من خلالها حفظ اللحوم بصورة سليمة، والتي تتمثل في:

التخزين البارد

تعتبر درجة الحرارة أهم عامل يؤثر على نمو البكتيريا، فلا تنمو البكتيريا المسببة للأمراض جيدًا في درجات حرارة أقل من 3 درجات مئوية أي ما يعادل 38 درجة فهرنهايت، لذلك يجب تخزين اللحوم في درجات حرارة باردة قدر الإمكان، فالتخزين المبرد هو الطريقة الأكثر شيوعًا لحفظ اللحوم، حيث تتراوح مدة التخزين المعتادة للحوم الطازجة المبردة من 5 إلى 7 أيام.

فمن المهم تغليف اللحوم المجمدة بإحكام في عبوات تحد من ملامسة الهواء لها، من أجل منع فقدان الرطوبة أثناء التخزين.

طريقة التجميد

معدل التجميد مهم جدًا في الحفاظ على جودة اللحوم، فالتجميد السريع يعد جيدا، فإذا تم تجميد اللحوم ببطء، فإنه تتشكل بلورات ثلجية كبيرة في اللحم وتمزق أغشية الخلايا.

طريقة التجفيف

التجفيف واحد من الطرق الشائعة أيضا لحفظ اللحوم، حيث يزيل التجفيف الرطوبة من منتجات اللحوم حتى لا تنمو الكائنات الحية الدقيقة.