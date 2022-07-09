طريقة عمل دقة الفتة.. اعمليها في دقايق بالصلصة أو الخل والثوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

حالة كبيرة من الجدل أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دقة الفتة، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع اختلاف الآراء تحضيرها بالصلصة الحمراء أو بالخل والثوم، خاصة أن الأمر يختلف من مكان لآخر ومن محافظة لأخرى.

طريقة عمل دقة الفتة

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل دقة الفتة، وفقًا لكتاب «آبلة نظيرة» الشهير:

مقادير دقة الفتة بالخل والثوم

نصف رأس ثوم مفروم ناعم

نصف كوب خل

ملح

2 ملعقة كبيرة من السمن

كبشتان من بهريز

طريقة عمل دقة الفتة بالخل والثوم

في البداية قومي بقدح السمن على النار، ثم يضاف إليه الثوم المفروم.

قلبي الثوم حتى يصفر لونه ويضاف إليه الخل.

ارفعي المكونات من على النار حتى يتركز الخل ثم ضيفي إليه البهريز.

طريقة عمل دقة الفتة بالخل والصلصة

ملعقة كبيرة من السمن.

خمسة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الملح.

كوب من عصير الطماطم.

طريقة عمل دقة الفتة بالخل والصلصة

قومي بتشويح الثوم في السمن على نار هادئة حتى يصبح باللون الذهبي.

ضيفي الخل وصلصلة الطماطم وقلبي جيدًا.

قومي بتتبيلة الدقة بالملح والفلفل.

دقة الفتة بالصلصة الحمراء

يمكنك استبدال دقة الفتة بالثوم والخل بأخرى باستخدام صلصة الطماطم الحمراء الخالصة.

مكونات دقة الفتة بالصلصة الحمراء

عصير طماطم

ملعقة صلصة كبيرة

رأس ثوم متوسطة

2 ملعقة خل كبيرة

3 ملاعق زيت كبيرة

طريقة عمل دقة الفتة بالصلصة الحمراء

شوحي الثوم المهروس بالبداية في الزيت حتى يحمر.

ضعي الخل إلى الثوم، ثم عصير الطماطم والصلصة، واخفضي النار حتى تتسبك الخلطة.

ضيفي شوربة وملح للخليط، وقلبي جيدًا حتى ينضج.