مفاجأة في آخر ظهور لـ آمال أبو المجد وزوجها قبل تعديه عليها.. رقص وصور ورومانسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أحدثتها البلوجر الشهيرة آمال أبو المجد، بعدما خرجت خلال الساعات الماضية، تتهم زوجها بتعديه عليها، بل ومحاولاته إجهاض جنينهما في مشادة بالشارع انتهت بتحريرها محضر ضده، إذ وثقت «آمال» لحظة الضرب خلال مقطع فيديو مصور وشاركته عبر خاصية «ستوري» على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلى الفور تفاعل الكثيرون مع البلوجر آمال أبو المجد، مطالبين بمعرفة أسباب الاعتداء، والتحقيق مع زوجها للوصول لحقها، خاصة أن الثنائي جمعهما قصة حب طويلة.

احتفال بوصول متابعي آمال على إنستجرام لـ3 ملايين

وعلى الرغم من خروج البلوجر آمال أبو المجد، بآثار الضرب والاعتداء، وتوثيقها الواقعة، إلا أن الأمر أثار استنكار متابعيها، معبرين عن تعجبهما الأمر، خاصة أن الثنائي ظهرا 25 يونيو الماضي، يحتفلان بمناسبة وصول عدد متابعي «آمال» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» إلى 3 ملايين متابع.

وتألقت البلوجر حينها، بفستان باللون الفوشيا منفوش أشبه بملابس عرائس ديزني، مع التاج، وسط احتفالات واسعة، رفقة زوجها، الذي ظهر بجانبها وهم يتبادلان الرقص، واللقطات التذكارية، والصور والرومانسية.

ولم يمر أسبوعان على هذا الظهور، إلا وخرجت البلوجر آمال أبو المجد تتهم الأخير بتعديه عليها.

أول تعليق من زوج البلوجر آمال أبو المجد

ورد أحمد جوبا، زوج آمال أبو المجد، على اتهمات زوجته، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلًا: «يا جماعة أنا مش هتكلم عن الحقيقة عشان الحقيقة اللي أنتوا شايفنها مش كاملة، وأنا هطلع اتكلم في ستوري واحد بس أو اتنين، هختصر فيهم حاجات كتير لأن آمال لسه مراتي وعلى ذمتي، وكل اللي أنتوا شايفينه ده جزء صغير من الفيديو الكامل».

وتابع: «أنا عمري ما هطلق أم ابني، ولا أقدر أعيش بعيد عن ابني يوم واحد، ولا هقدر أعيب فيها بأي كلمة، أو أي حاجة عشان البيبي اللي جاي ميقولش أبوه أذى أمه، لكن أمه أذت أبوه عادي، الست متستحملش والراجل يستحمل، وأنا الحمد لله جبل واستحمل أي حاجة».