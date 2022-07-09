طريقة عمل المندي باللحم.. «زي المحلات وعلى قد إيدك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المندي باللحم من أشهر الأكلات اليمنية المرتبطة بالتراث وتاريخ المطعم اليمني، التي انتقلت هنا إلى مصر خلال السنوات الأخيرة، مع قدوم العديد من الشعب اليمني، وافتتاح المطاعم الخاصة بهم، فهو من الأكلات المميزة والغنية بالبروتينات والنشويات، خاصة أنه يعتمد على لحم الأغنام اللذيذ مع التوابل الخاصة، فضلًا عن تقديمه مع الأرز البسمتي كوجبة مثالية متكاملة للعزومات والولائم.

طريقة عمل المندي باللحم

ويقدم «هن» لربنات المنازل، خلال السطور التالية، طريقة عمل المندي باللحم في المنزل مثل المطاعم، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي:

طريقة عمل المندي باللحم مثل المطاعم

مكونات المندي باللحم

كيلوجرام من لحمة الغنم المقطعة.

10 حبات من الفلفل الأسود.

6 حبات من الهيل.

ثمرتان متوسطتان من البصل المفروم.

كوبان من الأرز البسمتي الطويل.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع كوب من زيت الذرة.

لتر ماء ساخن.

طريقة عمل المندي باللحم

في البداية، اغسلي اللحم جيدًا، ثم صفيه من الماء.

قطعي اللحم إلى مكعبات كبيرة الحجم.

احضري إناء عميق، وضعي فيه اللحم، ثم اتركيه على النار، حتى تنشف الماء به.

على الجانب الآخر، قشري البصل وقطعيه، ثم ضيفيه إلى مقدار من اللحم مع لتر من الماء الساخن.

اتركي الخليط على النار لمدة نصف ساعة ثم ضيفي له الهيل والملح، واتركيه على النار مع التوابل، حتى تمام النضج.

اتركي اللحم على النار حتى تمام النضج.

ارفعي اللحم من المرق، وصفي المرق في إناء آخر.

حضري الأرز البسمتي على الجانب الآخر، عقب نقعه وتصفيته جيدًا.

على الجانب الآخر، اخلطي الفلفل الأسود مع نصف كمية الزعفران وملعقة زيت ورشة من الملح، ثم تبلي اللحم الناضج، وغلفيه بورق المونيوم.

ادخلي اللحم بعد تغليفه بالورق وتتبيله إلى الفرن لمدة ربع ساعة.

صفي الأرز من الماء وضعيه في المرق المغلي، واتركيه على النار حتى ينضج، وضعي باقي كمية الزعفران بين الأرز.

احضري قطعة فحم وضعي عليها الزيت وضعيها مع اللحم.

قدمي مندي اللحم ساخنًا مع الأرز.