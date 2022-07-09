طريقة تنظيف الكرشة والممبار.. استخدمي هذه المكونات للتخلص من الرائحة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة تنظيف الكرشة والممبار، من الأمور التي تبحث عنها السيدات عقب الانتهاء من ذبح الأضاحي، وتوزيع اللحوم، لتبدأ معركتهن بالمطبخ خلال محاولتهن تنظيف الكرشة والممبار قبل الطهي؛ للتخلص تمامًا من الرائحة، أو آثار الدماء وما تحمله من بكتيريا.

وتستعرض هن في السطو التالية، طريقة تنظيف الكرشة والممبار:

طريقة تنظيف الكرشة والممبار

ابدأي في البداية بطريقة تنظيف الكرشة لما تحتاجه من وقت طويل للتخلص من الرائحة الملتصقة بها، والزوائد الجلدية وغيرها، على النحو التالي:

طريقة تنظيف الكرشة

- في البداية احضري وعاء به ماء، وضعيه على النار حتى تمام الغليان.

- ضعي الكرشة في الماء المغلي، وضيفي لها «بالكربوناتو»، لمدة دقيقة، ثم ترفع من الماء.

- في الخطوة التالية، يتم وضع الكرشة على لوح التقطيع الخشبي، ولكن احرصي على تثبيته على الحوض.

- قومي بفرك الطبقة الرمادية في الكرشة جيدًا، وهي ساخنة كما يجب.

- قومي بتقشيطها بالسكين الحاد.

- استمري بالفرك بحرف السكين للتخلص من الطبقة الرمادية تمامًا الموجودة بالكرشة.

- في الخطوة التالية، يتم شطف الكرشة أكثر من مرة بماء نظيف.

- قومي بتقطيع الكرشة إلى قطع صغيرة.

- قومي بنقع الكرشة في ماء به خل أبيض وليمون حتى نبدأ في الطهي.

- وبعد الانتهاء من تنظيف الكرشة جيداً، قومي بنقعها في ماء به خل أبيض وليمون، حتى نبدأ في الطهي.

طريقة تنظيف الممبار

واستكمالا لعرض طريقة تنظيف الكرشة والممبار، نستعرض خطوات سريعة لتنظيف الممبار، على النحو التالي:

- قومي بنقع الممبار في ماء ساخن مع الخل لمدة نصف ساعة.

- اقلبي الممبار على ظهره، ثم انقعيه مرة أخرى في الماء الساخن والخل.

- اكحتي ظهر الممبار أيضًا بظهر السكين جيدا، حتى تزال طبقة الدهن كاملة.

- في النهاية، انقعي الممبار في ماء وخل لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالماء حتى يكون جاهزا للحشو والطهي.