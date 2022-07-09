أمينة شلباية: «راضية بخلقة ربنا وعمري ما هغير شكلي.. وده سر جمالي دلوقتي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الإعلامية وخبيرة الموضة والإتيكيت أمينة شلباية، سر احتفاظها بأناقتها وملامحها الشابة حتى وقتنا هذا، رغم ظهورها بمجال الموضة والإعلام منذ 24 عامًا، مؤكدة أن الأمر يرتبط ببعض العادات الصحية، والأمور التجميلية البسيطة التي لا تصل إلى حد التغيير.

أمينة شلباية: بأكل اللي عايزاه بس بحساب

وأوضحت أمينة شلباية، أن النظام الغذائي الذي تعتمد عليه على الرغم من كونه ليس صحيًا، بالتوازي مع تناولها السكريات والحلوى والأكلات المتنوعة، إلا أنها تحرص على تناولها بحدود وكميات صغيرة حتى لا تؤثر على وزنها أو قوامها: «باكل كل اللي أنا عاوزاه بس بحساب وبحدود، ومدمنة شكولاتة».

وتابعت: «المهم أني بشرب كميات كبيرة من المياه، وكمان بلعب رياضة باستمرار مش بقطعها».

أمينة شلباية: عمري ما هعمل تجميل

وعن احتفاظها بملامحها حتى الآن، أكدت الإعلامية وخبيرة التجميل أمينة شلباية أنها تعتمد على بعض الأمور للحفاظ على ملامحها الشابة مثل البوتوكس، والفيلر وغيرها، لكنها لم تقترب مُطلقًا من عمليات التجميل: «عمري ما عملتها، وعمري ما هغير خلقة ربنا واعمل تجميل، أنا مبسوطة بشكلي ده، ومبسوطة كدة».

درة أحسن واحدة بتلبس

وعن الفنانات اللاتي يلفتن أنظارها حاليًا، أبدت أمينة شلباية، إعجابها بالتونسية درة: «بتعرف تلبس اللي يليق عليها واللي يناسب المناسبة اللي هي فيها، ولكن غيرها بشوف كوارث الحقيقة في سوء الاختيار».

وتابعت: «بتعجبني سلمى أبو ضيف، عندها لوك ومظهر الموديل، ولكن للأسف قصيرة زي معظم فنانات الجيل».