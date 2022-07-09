طريقة عمل كبدة إسكندراني زي المحلات.. استغلي لحمة العيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل كبدة إسكندراني زي المحلات، واحدة من الكلمات الأكثر بحثًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فعلى الرغم من ارتباط الأسر بأطباق الفتة على طاولة الطعام، إلا أن للكبدة مذاقا خاصا يفضله الكثيرون، وخاصة الإسكندراني التي تُباع بالمحلات.

طريقة عمل كبدة إسكندراني زي المحلات

ويرصد «هُن» لربات المنازل في السطور التالية، طريقة عمل كبدة إسكندراني زي المحلات، بخطوات الشيف أميرة شنب، ببرنامجها «أميرة في المطبخ».

المكونات:

نصف كيلو كبدة

جرجير

عيش بلدي

ملح

فلفل أسود

فلفل أحمر حار

فلفل أخضر

خل

ثوم مفروم

زيت

عصير ليمون

كوب طحينة

طريقة عمل كبدة إسكندراني زي المحلات

- في وعاء عميق، اخلطي الطحينة والبقدونس والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل ثم تفرم المكونات جميعًا.

- ضيفي الخليط السابق على الكبدة، وتُتبل جيدًا.

- ضعي الكبدة المُتبلة على النار، وتُقلب حتى تنضج ثم تُقدم في الخبز البلدي.

طريقة عمل كبدة إسكندراني زي المحلات

وفي السطور التالية، إليكِ طريقة عمل كبدة إسكندراني بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مكونات الكبدة الإسكندراني

كبدة

ملح

شطة حسب الرغبة

كزبرة

زيت

فلفل أسود

بصل

ماء

فلفل حار

كرات

كمون

زعتر

بقدونس

ثوم

خل

طريقة عمل كبدة إسكندراني زي المحلات

- في طاسة على النار، ضعي الزيت والبصل والثوم والفلفل الحار.

- احضري وعاء عميق به مياه على النار، ثم ضيفي لها لخل ثم الكبدة حتى يجري تنقيتها جيدًا، واتركيها لثوانِ حتى يصبح لونها فاتح.

- قطعي الكبدة شرائح وضيفي عليها الزيت، والفلفل الأخضر والرومي والملح والفلفل الأسود والكرات، والليمون والبهارات والزعتر والكزبرة، وضيفي الشطة حسب الرغبة.

- ضعي الكبدة في طبق التقديم وقطعي عليها بقدونس وتقدم مع الخبز البلدي والطحينة والبطاطس الشيبسي.