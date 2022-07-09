الامارات | علماء ينجحون في إنماء عظام باستخدام الموجات الصوتية

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء ينجحون في إنماء عظام باستخدام الموجات الصوتية والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



تمكن العلماء في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا في أستراليا من استنباط عظام جديدة من الخلايا الجذعية وذلك باستخدام الموجات الصوتية عالية التردد.

وذكر موقع المعهد على الانترنت أنه ”بعد أن أمضوا أكثر من عقد من الزمان في التحقيق في كيفية تفاعل الصوت مع المواد المختلفة، طور الباحثون جهازًا لتوليد الموجات الصوتية يمكنه التعامل مع الخلايا والسوائل".

ووفقا لما تقوله الباحثة المشاركة والأستاذة ليزلي يو ”فإنه يمكننا استخدام الموجات الصوتية لتطبيق المقدار المناسب من الضغط في الأماكن الصحيحة على الخلايا الجذعية ، لتحفيز عملية التغيير"، كما يمكن لهذا العمل الفذ المبتكر أن يساعد بشكل حاسم المرضى الذين فقدوا عظامهم بسبب السرطان أو الأمراض التنكسية - وهو اختراق حتمي لأن العملية التجريبية الحالية تتطلب استخراج نخاع العظام وهو أمر مكلف ومؤلِم".

في المقابل، فإن هذا النهج الجديد أسرع وأبسط وأكثر فعالية وفقا للخبر ذاته كون "جهازنا رخيص وسهل الاستخدام، لذلك يمكن بسهولة ترقيته لمعالجة أعداد كبيرة من الخلايا في وقت واحد،" كما تؤكد يو.

ويستكشف الباحثون الآن كيفية توسيع نطاق أجهزتهم للتعامل مع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، بالتالي تحديد فعاليته التجارية.

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