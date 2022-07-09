الامارات | آيس كريم صيني باهظ الثمن لا يذوب والزبائن يشككون !

شكرا لقرائتكم خبر عن آيس كريم صيني باهظ الثمن لا يذوب والزبائن يشككون ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

بدأ منتج غذائي صيني جديد يغزو مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الإعلان عنه باعتباره البوظة الوحيدة في العالم التي لا تذوب.

وانتشرت مقاطع الفيديو المنشورة عبر الإنترنت للبوظة وفيها أشخاص يستخدمون الولاعات وحتى شعلة النفخ لمحاولة تذويب عصا البوظة.

ولم تترك أي من مصادر الحرارة أي تأثير على الحلوى التي يمكن أن تصمد أمام اللهب المكشوف أو حتى ساعة في غرفة حرارتها 31 درجة مئوية، مما دفع العملاء للمطالبة بمعرفة ما بداخلها.

وتساءل أحدهم على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما الذي يمكن أن يكون بهذه القوة؟"

وكتب آخر: "أتساءل عما إذا كان سيذوب في معدتك".

وقال آخر: "لقد أضافوا مثبطات اللهب إلى الآيس كريم - فلا عجب أن يكلف ذلك كثيرًا".

وطالب آخرون بمعرفة: "ماذا يوجد هناك؟"

وتقوم الشركة التي تحمل اسم Chicecream بتسويق اختراعها الجديد على أنه "مصاصة آيس كريم صينية أصيلة".

وتكلف العصا الواحدة حوالي 8.20 جنيه إسترليني.

وقالت الشركة إن مادة مضافة مشتقة من الأعشاب البحرية - صمغ الكاراجينان - سمحت للآيس كريم بالحفاظ على شكله.

وأضافت "نعتقد أنه ليس من علمي الحكم على جودة الآيس كريم من خلال تجفيف أو تسخين الآيس كريم".

وأضافت الشركة أنه "يتم إنتاج جميع أنواع الآيس كريم وفقًا للمعايير الوطنية."

موضحة أن" صمغ الكاراجينان وبروتينات الحليب تساعد في الحفاظ على ثبات المادة."

وفي عام 2019 ، تم تغريم الشركة 1120 جنيهًا إسترلينيًا بسبب الدعاية الكاذبة حول مكوناتها.

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