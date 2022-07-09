الامارات | بشرى سارة لمحبي القهوة: 3 أكواب يوميا قد تفيد القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لمحبي القهوة: 3 أكواب يوميا قد تفيد القلب والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشفت دراسات تم تقديمها مؤخرا في الجلسة العلمية السنوية الـ 71 للكلية الأمريكية لأمراض القلب ، أن شرب القهوة - وخاصة كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم - لا يرتبط فقط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وإيقاعات القلب الخطرة ، ولكن أيضًا مع العيش لفترة أطول.

وشرح الدكتور بيتر كيستلر وهو أستاذ ورئيس قسم أبحاث عدم انتظام ضربات القلب في مستشفى ألفريد ومعهد بيكر للقلب في ملبورن ، أستراليا ، وكبير المسؤولين في الدراسة، أن الانطباع العام عن القهوة أنها يمكن أن تكون سببا في ارتفاع معدلات ضربات القلب، وأن "شربها يمكن أن يؤدي إلى بعض مشاكل القلب أو تفاقمها. " موضحا في ذات الوقت أن البيانات الإحصائية بهذا الخصوص " تشير إلى أنه لا ينبغي إحباط تناول القهوة يوميًا "

ووفقا للتفاصيل، فقد استخدم كيستلر وفريقه بيانات من UK BioBank ، وهي قاعدة بيانات مستقبلية واسعة النطاق تحتوي على معلومات صحية لأكثر من نصف مليون شخص تمت متابعتهم لمدة 10 سنوات على الأقل.

فنظر الباحثون في مستويات متفاوتة من استهلاك القهوة تتراوح بين ما يصل إلى فنجان إلى أكثر من ستة أكواب في اليوم وعلاقتها مع مشاكل ضربات القلب (عدم انتظام ضربات القلب) ؛ وأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك أمراض الشرايين التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية، كما الوفيات الإجمالية والمتعلقة بالقلب بين الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية وغير المصابين بها.

وخلال ذلك تم تجميع المرضى حسب كمية القهوة التي أبلغوا عن شربها كل يوم، وتم تقييم شرب القهوة من الاستبيانات التي تم استكمالها عند الدخول في السجل. وبشكل عام ، يمكن القول أنهم لم يجدوا أي تأثير أو ، في كثير من الحالات ، انخفاض كبير في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد التحكم في التمارين الرياضية والكحول والتدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم التي يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في صحة القلب وطول العمر.

وقال الطبيب المختص كيستلر: "لدى الأطباء عمومًا بعض التخوف من استمرار الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية المعروفة أو عدم انتظام ضربات القلب في شرب القهوة ، لذلك غالبًا ما يخطئون في جانب الحذر وينصحونهم بالتوقف عن شربها تمامًا بسبب مخاوف من أنها قد تؤدي إلى ضربات قلب خطيرة". . "لكن دراستنا تظهر أن تناول القهوة بانتظام آمن ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي للأشخاص المصابين بأمراض القلب."

وعلى الرغم من أن كوبين إلى ثلاثة فناجين من القهوة في اليوم يبدو أنهما الأكثر تفضيلًا بشكل عام ، قال كيستلر إنه لا ينبغي للناس زيادة تناول القهوة ، خاصة إذا كان ذلك يجعلهم يشعرون بالقلق أو عدم الراحة.

وقال: "هناك مجموعة كاملة من الآليات التي من خلالها يمكن أن تقلل القهوة من معدل الوفيات ولها تأثيرات إيجابية على أمراض القلب والأوعية الدموية" منوها أنه "يجب أن يشعر شاربو القهوة بالاطمئنان إلى أنه يمكنهم الاستمرار في الاستمتاع بالقهوة حتى لو كانوا يعانون من أمراض القلب. فالقهوة هي المحسن المعرفي الأكثر شيوعًا - فهي توقظك وتجعلك أكثر حدة عقليًا وهي عنصر مهم جدًا في حياة الكثير من الناس اليومية. "

جدير بالذكر أن حبوب البن تحتوي في الواقع على أكثر من 100 مادة بيولوجية من المركبات النشطة. و" هذه المواد يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، وتحسين حساسية الأنسولين ، وزيادة التمثيل الغذائي ، وتثبيط امتصاص الأمعاء للدهون ، وتجمد المستقبلات المعروفة بتورطها في إيقاعات القلب غير الطبيعية."





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