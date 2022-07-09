الامارات | وفاة رجل جرب إطلاق ألعاب نارية من فوق رأسه

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل جرب إطلاق ألعاب نارية من فوق رأسه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

توفي رجل يبلغ من العمر 43 عامًا من سان أنطونيو بولاية تكساس بعد أن حاول إطلاق ألعاب نارية من على رأسه وسط احتفالات الرابع من يوليو عيد الاستقلال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة هيوستن كرونيكل، أكد الفاحص الطبي في مقاطعة بيكسار وفاة بابلو رويز من سان أنطونيو ، وعزا وفاته إلى إصابات في الرأس أصيب بها خلال انفجار ألعاب نارية في 5 يوليو. وكان رويز يشرب مع أصدقائه عندما قرر إشعال لعبة نارية من نوع "الهاون" من أعلى رأسه.

وبحسب محضر الشرطة ، انفجرت اللعبة النارية من أسفل واخترقت رأسه. وعندما وصلت السلطات إلى مكان الحادث ، كان رويز فاقدا للوعي ويعاني من صدمة شديدة في الرأس. وأعلنت وفاته في موقع الحادثة.

وجاء هذا الخبر بعد وقت قصير من ورود أنباء عن مقتل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا من ولاية إنديانا في حادث مرتبط بالألعاب النارية.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة ولاية إنديانا، استجاب الضباط لدعوات يوم الاثنين بأن كامرين راي مكمايكل البالغة من العمر 11 عامًا قد أصيب بجروح خطيرة في حادث متعلق بالألعاب النارية.

وأعلنت وفاته في الطريق إلى المستشفى. وعلقت والدة الصبي ، كيرا لين ، في منشور على فيسبوك تم نشره يوم الإثنين ، "لن أرى ابني مرة أخرى أبدًا أثناء الألعاب النارية اللعينة" وأضافت محذرة "لا تعتقد أبدًا أنه لا يمكن أن يحدث لك." في مقابلة مع WXIN-TV ، ووصفت الحادث الذي تسبب في وفاته بأنه "حادث غريب مأساوي"، وقالت إنه "مات وهو صبي ويلعب بالألعاب النارية."

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