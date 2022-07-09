الامارات | ثوران هائجان يقتلان فلسطينياً في غزة ومصرياً في الصعيد صباح العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران هائجان يقتلان فلسطينياً في غزة ومصرياً في الصعيد صباح العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن فلسطيني، صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك، نتيجة تلقيه ضربة من عجل أثناء تنزيل أحد العجول من شاحنة بمدينة خان يونس في قطاع غزة.

وكان المواطن الفلسطيني، قد وصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس، في حالة حرجة نتيجة إصابته، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياته، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي حادث غريب آخر توفي شاب مصري اليوم بعدما سقط عليه عجل أضحية وهو يسير في الشارع.

وتعود التفاصيل إلى أن طالباً يبلغ من العمر 15 عامًا، لقي حتفه في محافظة بني سويف، بصعيد مصر اليوم في أول أيام عيد الأضحى، حيث سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، وتم نقله جثة هامدة إلى المستشفى وفق صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأفادت التحريات الأولية أنه أثناء مرور المتوفى بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله إلى المستشفى، وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت باستدعاء مفتش الصحة لاستصدار تصريح الدفن.

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