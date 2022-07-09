الامارات | الأردن يقترب من حفظ ملكية المنسف .. وإدراجه على لائحة التراث العالمي !

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يقترب من حفظ ملكية المنسف .. وإدراجه على لائحة التراث العالمي ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت البعثة الأردنية الدائمة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ملف إدراج المنسف على لائحة التراث العالمي غير المادي.

وأقامت السفارة الأردنية في باريس، أمسية فنية وثقافية، بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين وممثلين عن الحكومة الفرنسية.

وتخلل الأمسية، تقديم المنسف الأردني للحضور، تحضيراً لإدراجه على لائحة التراث العالمي غير المادي خلال العام الحالي بعد استكمال الطلب الأردني لجميع الشروط الفنية المطلوبة من "يونسكو".

وكانت البعثة الأردنية الدائمة لدى "يونسكو" قدمت ملف إدراج "المنسف: وليمة احتفائية ودلالاتها الاجتماعية والثقافية" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" 2022، وذلك خلال مشاركة المملكة في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.

وجاءت جهود البعثة الأردنية الدائمة لدى اليونسكو لإدراج طبق المنسف على هذه القائمة الدولية، بعد تنسيق وعمل مشترك وممتد شاركت به عديد الوزارات والجهات الأردنية.

ويأتي هذا التوجّه لما لطبق المنسف من دلالات اجتماعية وثقافية لدى الأردنيين، وباعتباره شكلاً من أشكال التعبير الثقافي غير المادي للعادات الغذائية الأردنية الذي ينعكس كذلك على الهوية الثقافية الوطنية الأردنية.

وفي السياق قال السفير الأردني لدى فرنسا مكرم القيسي أن للأردن الحق في حفظ ملكية أصل المنسف، وبما يتفق مع جهود تبذلها الدول للحفاظ على رموزها ذات الدلالات الثقافية والاجتماعية للأجيال القادمة.

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