«أبلة نظيرة» تحسم الجدل بشأن الفتة.. بالخل والثوم ولا الصلصة؟ «صور»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بحلول عيد الأضحى كل عام، يدخل المصريون في جدل كبير وتساؤلات مختلفة، وتصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتل التريند، فيما يخص طريقة عمل الفتة، بالصلصة أم بالخل والثوم فقط؟ ليدخل البعض في نقاش كبير دون الوصول لإجابة حاسمة تنهي ذلك الجدل.

ظهر فريق من السيدات وربات المنازل، يؤكدن أن أصول الفتة المصرية بالخل والثوم فقط دون وضع صلصة عليها أو طماطم، وهو الأمر الذي حسمته نظيرة نيقولا، والمعروفة باسم أبلة نظيرة، صاحبة أول موسوعة عربية في الطبخ ومن أشهر مؤلفي كتب فن الطهي، خلال كتابها أصول الطهي.

وأوضحت أبلة نظيرة خلال كتابها الأشهر«فن الطهي»، التي تعتبره السيدات وربات المنازل، مرجعا قويا للطعام وفنون الطهي، وتعلم المبادئ على أصولها، أن صلصة الخل بالثوم مخصصة للفتة.

وحددت أبلة نظيرة، طريقة عمل الفتة، صلصة الخل بالثوم، كالتالي:

المقادير

نصف رأس ثوم مفروم ناعما

نصف كوب خل

ملح

2 ملعقة كبيرة من السمن

كبشتان من بهريز

طريقة عمل الفتة بوصفة أبلة نظيرة

في البداية يقدح السمن ويضاف إليه الثوم المفروم ويقلب حتى يصفر لونه ويضاف الخل، ويرفع على النار حتى يتركز الخل ثم يضاف إليه البهريز وتتبل الصلصة.

حددت أبلة نظيرة، أن صلصلة الطماطم تُقدم مع أصناف عدة من اللحوم والأسماك.

طريقة عمل صلصة الفتة بالخل والثوم

ملعقة كبيرة من السمن.

خمسة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الملح.

كوب من عصير الطماطم.

طريقة تحضير الفتة

- في البداية يتم وضع مقلاة على نار متوسطة، وعليها الزيت ثم الثوم المفروم مع التقليب، مع إضافة الملح إلى الثوم مع التقليب، ثم يتم سكب الخل مع التقليب، ثم إضافة عصير الليمون، يتم تغطية القدر بغطاء محكم، مع الحرص على التقليب من وقت لآخر حتى تحصلين على قوام متماسك.