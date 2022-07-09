الامارات | آمبر هيرد ستؤلف كتاباً .. لتنفق على قضيتها مع جوني ديب وتدفع له تعويضاته !

شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد ستؤلف كتاباً .. لتنفق على قضيتها مع جوني ديب وتدفع له تعويضاته ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنوي الممثلة آمبر هيرد إصدار كتاب يتناول حياتها الخاصة، وتفاصيل قضيتها مع الممثل جوني ديب، التي انتهت بقرار من المحكمة يقضي بانتصار الأخير عليها.

وسيحمل الكتاب اسم "Tell-All"، ويتوقع لهذا الكتاب أن يتسبب بـ"حالة من الجنون في عالم النشر"، حيث أشيع أن المفاوضات مع آمبر وصلت إلى حد مبلغ 15 مليون دولار.

وحتى الآن لم تؤكد أو تنفي النجمة آمبر هيرد هذه الأخبار، إلا أنه بات من المعلوم أن آمبر تسعى لإيجاد طرق لتأمين الأموال التي أقرت المحكمة بدفعها كتعويض للنجم جوني ديب.

وكانت صحيفة إسبانية، قد ذكرت أن النجم العالمي جوني وطليقته آمبر هيرد قد التقيا بشكل سري؛ بعد أن أرسلت الأخيرة طلباً عبر محاميها إلى النجم تعرب فيه عن رغبتها بلقائه لتسوية الأمور بينهما، بعد صدور قرار هيئة المحلفين الذي يُلزمها بدفع تعويضات تصل إلى 10 ملايين و350 ألف دولار.

واللافت أن جوني ديب وافق على لقائها، رغم كل ما قيل سابقاً عن عدم النظر إلى عينيها؛ لأنه قد وعدها سابقاً بذلك، للتفاوض بشأن قيمة التعويضات، وعلى انفراد ودون وجود أحد؛ تلبية لرغبتها.

ولكن اللقاء لم يكن مثمراً؛ فبحسب تقرير الصحيفة لم يصل جوني وآمبر إلى نتيجة أو اتفاق، والاجتماع لم يدم طويلاً، حيث خرجت هيرد لتطلب على الفور من فريق دفاعها تسريع عملية استئناف المحاكمة، وهذا ما حدث.

وتقدمت النجمة الأمريكية آمبر هيرد، رسمياً، بطلب إلغاء الحكم الصادر ضدها في قضية التشهير، التي تقدم بها زوجها السابق جوني ديب في 1 من يوليو الحالي، في محكمة دائرة فرجينيا الأمريكية.

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