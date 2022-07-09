والدة سمر حبشي عن ذهبية ابنتها في رفع الأثقال: «مش قادرة أوصف فرحتي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

قالت أمينة عبد العزيز، والدة سمر حبشي، الحاصلة على ذهبية الأثقال في بطولة أمريكان فريند شيب، إنها شعرت بإحساس جميل، لأن ابنتها رفعت علم مصر، متابعة: «ربنا موفقها في اللعبة، وبنتي بتحبها، ومش قادرة أوصف فرحتي، بنتي مهتمة بكل حاجة، ومينفعش تاكل أي حاجة إلا بإذن الكابتن».

والدة سمر حبشي: بنتي ملتزمة في الأكل

أضافت والدة البطلة سمر حبشي، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «فرحانين بيها طبعا، والحمد لله على نجاحها، ملتزمة في الأكل، ولها حاجات معينة، متقدرش تغير النظام، أو تبوظه في العيد»، مشددة على أنها تحافظ على تمارينها في فترة العيد.

والدة سمر حبشي: أوفر كل شيء

أكدت والدة البطلة الحاصلة على ذهبية الأثقال في بطولة أمريكان فريند شيب: «أوفر لسمر كل شيء مميز، حتى تهتم بلعبتها التي تحبها، أعمل على دعمها منذ الصغر، وأحمد الله على نجاحها، وأشكر لمدربها كابتن رمضان، على دعمه وتدريبه لها بقوة، اهتم بكل شيء رحمه الله، وكان يوجه الأسر واللاعبين، وكل من تدربن على يديه حققن أرقاما رائعة، ونجله يكمل المشوار معنا ويدرب اللاعبات».