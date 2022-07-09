الدليل الكامل لحفظ لحوم الأضاحي.. تحذير من تفريزها «سخنة» بمجرد الذبح (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

تلجأ ربة المنزل غالبا إلى تقطيع وحفظ لحمة الأضحية فور ذبحها، مما يعد خطأ كبيرا، بحسب تصريحات الدكتورة منال عز الدين، طبيبة الباطنة، في لقاء مع برنامج جروب الماميز، والذي يعرض عبر «يوتيوب».

ممنوع حفظ لحمة الأضحية ساخنة

وأوضحت الطبيبة أن ربة المنزل لا يجب عليها أن تأخذ لحمة عيد الأضحى المذبوحة حديثا وتضعها فورا في الفريزر، بينما درجة حرارتها لا تزال ساخنة، وذلك لأن اللحمة تكون في حالة تيبس، يجب أن تتخلص منها.

وأضافت: «ناخد اللحمة ونحطها في الثلاجة عند درجة حرارة 4، ولو الأضحية كبيرة ومفيش مكان في الثلاجة، نفرش مشمع على السفرة، ونضع عليها لحمة الأضحية وفوقها مباشرة مروحة، كي تتشمع اللحمة، وفي الحالة دي مش هتاخد وقت على النار، بيزود من صلاحيتها، وطعمها بيبقى أفضل بكتير، وأنسجتها بتبقى أطرى ونسيب اللحمة لـ6 ساعات»، وأكملت طبيبة الباطنة إن واحد من أسباب تغير لون اللحمة إلى البني الداكن هو وضعها مباشرة في الفريزر.

تحذير من غسل اللحوم

وأكدت أنه لا يجب غسل اللحوم بالماء، ولكن تجفيفها فقط من الدماء بواسطة فوطة نظيفة تماما، ولا تترك وبر على اللحمة، ويمكن ترك اللحمة لمدة 3 أو 4 أيام في الثلاجة، وصلاحيتها في الفريزر تصل للمفرومة 3 شهور واللحمة المكعبات 6 أشهر، ويفضل تخزين كل كيلو منفرد في الفريزر.

وأشارت إلى أن أفضل القطع في لحوم الأضحية عرق الفلتو والريش والفخذة، والكتف للحمة الخضار، موضحة أن المخ ولحمة الرأس والكوارع والأحشاء جميعها أكلات دسمة جدا يجب الالتفات إلى الكميات التي تؤكل لتجنب زيادة الوزن وارتفاع السكر والضغط، والكوارع مفيدة جدا ولكن تجنب تناول الشوربة.