بعيدا عن الدايت.. نصائح لتجنب التخمة ومشكلات الجهاز الهضمي في العيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتميز عيد الأضحى المبارك بتنوع أكلاته من الأضحية بداية من الكبدة، والممبار وحلويات اللحوم، وحتى الفتة واللحمة المكعبات العادية، وبعيدا عن اتباع نظام غذائي صحي هناك بعض النصائح التي يمكن العمل بها لتجنب حدوث تخمة أو مشكلات في الجهاز الهضمي بشكل عام، وذلك بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن»، حول اتباع نظام صحي لتجنب مشكلات الهضم في العيد.

نصائح لتجنب التخمة ومشكلات الجهاز الهضمي

يفضل تناول وجبة الفطور المعتادة يوميا، وتجنب أطباق اللحوم الدسمة ومشتقاتها في الإفطار، وذلك على مدار أيام العيد كلها.

تجنب الجمع بين أكثر من نوع بروتين في الوجبة الواحدة، خاصة لمن يعانوا أمراض مزمنة ومشكلات بالجهاز الهضمي.

عدم الافراط في كميات اللحوم ومشتقاتها، وتقسيم الأصناف على الأيام المختلفة.

اختيار طرق الطهي الصحية قدر الإمكان، مثل المسلوق والمشوي والجريل وطواجن الفرن، وتجنب القلي والتحمير والتسبيك.

الاهتمام بشرب المياه على مدار اليوم، خاصة كوب على الريق وكوب قبل كل وجبة، وكوب كلما شعرنا بالجوع قبل تناول أي طعام.

يفضل عمل مشروب ديتوكس صحي، وتناوله على مدار اليوم بدلا من المياه، مثل نقع شرائح 2 حبة خيار مع عيدان بقدونس وشرائح ليمون في لتر ونصف من المياه، وتركهما ليلا في الثلاجه، وشربها على مدار اليوم.

الاهتمام بالحركة والنشاط، خاصة بعد تناول الوجبات، حتى لو بالمنزل.

طبق سلطة خضراء أساسي مع كل الوجبات، وتناوله قبل الوجبة للشعور بالشبع قدر الإمكان.

عدم الإفراط في كميات الملح، ويفضل استخدام الملح الصحي.

تقسم الأطعمة اليومية على ثلاثة وجبات بينهما 2 سناك.

تناول وجبة العشاء قبل النوم بساعتين على الأقل، لتجنب التخمة وغازات البطن، ومشكلات عسر الهضم، واضطرابات الجهاز الهضمي.