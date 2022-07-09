«لازم شكلنا يبقى حضاري قدام الحيوان».. فاشونيستا تثير الجدل بطقم الأضحية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت الفاشونيستا سابي صالح، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقائق معدودة، تستعرض خلاله أزياء الأضحية، بشكل غير تقليدي ومختلف تماما عما هو معتاد عليه، ما جعلها مادة خصبة للسخرية والانتقاد من البعض، منهم اليوتيوبر أيمن مصطفى، الذي تحدث عما قالته الفاشونيستا بأسلوب ساخر، في فيديو حقق نحو 9 ملايين مشاهدة خلال فترة وجيزة.

فاشونيستا تثير الجدل بإطلالة الأضحية

خرجت سابي صالح، على متابعيها، بإطلالة أنيقة، تستعرض ملابس الأضحية، خلال عيد الأضحى المبارك، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأبيض دون أكمام، وتحدثت عن كيفية تنسيقها له، ولإطللاتها أثناء تواجدها خلال ذبح الأضحية، إذ قالت: «ده اللي هلبسوا، بصوا الكيوت، طبعا مش هحطله الحزام ده خالص، هحط واحد تاني، لونه جولد، هلبس سليبر جولد، وهلم شعري، وهقف في الدبيح، وأنزل أتصور، شغل مسهوك يعني، خامته تجنن، ومش شفاف، ممكن ألبس عليه كاش مايوه فسفوري، أو شورت وتوب».

تفاعل المتابعون مع طقم الأضحية

أثار مقطع الفيديو، التي ظهرت فيه الفاشونيستا، فضول كثير من المتابعين، الذين تداولوا الفيديو عبر حساباتهم، مصحوبا بتعليقات مختلفة، كان من بينهم اليوتيوبر أيمن مصطفى، الذي قال: «مساء الخير يا جماعة، النهاردة بعون الله معانا الفاشونيستا سابي صالح، أنا معرفهاش، بس من الواضح أنها ضليعة في لبس الأضحية، ركزوا يا بنات علشان الموضوع مهم جدا، الشغل اللي بنشوفه مختلف جدا، شغل الجلاليب أو نضرب أي كلسون عندنا، ده مش هينفع، لازم شكلنا يبقى حضاري قدام الحيوان اللي هندبحه، أهم حاجة يا جماعة الحزام الجولد، زي ما سابي قالت، لازم يكون في تناسق في الألوان».

وتفاعلت العديد من الفتيات والشبان، أيضا مع الفيديو، ومن تعليقاتهم: «أول مرة نعرف إن في لبس خاص للأضحية»، «هي نازلة تضحى ولا نازلة تسهر»، «أنتى أكيد بتقصدى حاجة تانية، وإحنا اللى مش فاهمين، ارحمونا إحنا بنتعالج»، «يا بخت العجل والله ويسلم اللي اشتري العجل»، «من حق العجل يتدلع»، «صعبتوا علينا الدنيا أوي يا جماعة»، «يعني طقم مخصوص للأضحية والذبح، «أنتوا عايشين في كوكب لوحدكوا يا جماعة».