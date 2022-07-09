نصائح غذائية لمرضى السكري في عيد الأضحى 2022: اعرف كمية اللحوم المحددة لك

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص المصريون على تناول العديد من الأكلات في عيد الأضحى المبارك، كونه يشتهر باللحوم، بمختلف أنواعها، التي ربما تناولها بشكل زائد عن الحد، يدخل الشخص في مشكلات صحية، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة من القلب والسكري والضغط، التي قد تكون عواقبها وخيمة وتؤثر بالسلب على الصحة، وقد تؤدي إلى الدخول في غيبوبة وفقدان الوعي، وأحيانا الوفاة.

روشتة تغذية لمرضى السكري في عيد الأضحى

يُقدم «هُن» في السطور التالية، نصائح لمرضى السكر خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2022، التي يجب اتباعها للحفاظ على الصحة وتجنب الوقوع في المشاكل الصحية، وفق الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إذ تقول إن اللحوم المشوية وعمل حفلات الباربيكيو، التي يحرص البعض على إقامتها باعتبارها عادات أساسية في عيد الأضحى، أكثر ضررا من اللحوم المطبوخة، كما حددت لمرضى السكري بأنه يجب تناول اللحوم لكن بقدر معين خلال أيام العيد، وبكميات قليلة، كما حذرت من تناول اللانشون والهوت دوج، واللحوم الحمراء، كونها يمكن أن تزيد من الاصابة بمرض السكري.

أطعمة يُسمح بتناولها في عيد الأضحى 2022

قدمت الدكتورة مروة شعير، روشتة غذائية لـ مريض السكري، بالمحظورات والممنوع تناولها، وما ينصح به كبدائل لتلك الأنواع، إذ حذرت من تناول السكر الأبيض أو البني ببدائله، كونه يحتوي على نسب كبيرة من السموم، بالإضافة لتناول الزبادي الذي يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بالسكر من النوع الثاني، الذي يصاب به الكثير من الأشخاص.

ونصحت بأنه في حالة تناول اللحوم البروتينية، يجب ألا تزيد نسبتها عن 100 جرام في اليوم، ويجب أن يتضمن النظام الغذائي في عيد الأضحى الخضراوات والفواكه، للمحافظة على الجسم ومده بالطاقة والحيوية اللازمة لاستعادة نشاطه.