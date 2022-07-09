طريقة عمل كفتة اللحم البقري في البيت.. خطوات سهلة وسريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كل ما يصنع باللحوم يدرج على مائدة إفطار وغداء عيد الأضحى المبارك، بما في ذلك كفتة اللحم البقري والتي يمكن عملها في البيت بخطوات سهلة وسريعة لتكون مثل محلات الحاتي المشوية، أو في الفرن وبالصلصة، وفيما يلي طرق مختلفة لعمل كفتة اللحم البقري في البيت بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي.

طريقة عمل كفتة اللحم البقري

فيما يلي طريقة عمل الكفتة البقري في البيت بخطوات سهلة:

نصف كيلو لحم مفروم خشن لعمل الكفتة

ملعقة صغيرة دهن ﻹعطاء نفس مذاق كفتة الحاتي

بصلة متوسطة مبشورة

حبّة طماطم مقشرة ومفرومة

ملعقتين طعام خل أبيض

3 ملاعق طعام بقسماط ناعم

بهارات لحم

زعتر

فحمة

طريقة التحضير

تخلط جميع المكّونات معًا ماعدا البصل والطماطم المبشورين.

تقلب المكونات كلها جيدًا ثم يوضع الخليط في الثلاجة 15 دقيقة قبل التسوية.

احضري أسياخ معدنية أو خشبية للف الكفتة، أثناء ذلك بللّي يديكِ مع كل أصبع كفتة في ماء البصل والطماطم.

يجب أن تكرر الخطوة السابقة حتي تنتهي كمية اللحم المفروم.

يمكنكِ تسويتها في الفرن على الشواية، ثم أخرجيها ولفيها بورق الفويل وهي ساخنة وضعي معها قطعة الفحم التي تمت تحميتها ع النار، واتركيها لمدة 10 دقائق مرّة أخري بالفرن اخرجيها من الفويل بعدما أخذت رائحة وطعم الشواء على الفحم رصيها في طبق مفروش بالبقدونس وقدميها ساخنة مع السلاطات والمكرونة.

طريقة عمل كفتة بقري سريعة التحضير

½ كيلو لحم مفروم ‏

½ كوب بقسماط

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا

بيضة

3 ملاعق كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

½ ملعقة صغيرة ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

¼ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

يسخن الفرن عند درجة حرارة 180 مئوية.

توضع جميع المكونات في وعاء عميق عدا الزيت، واعجني جيدًا، شكلي اللحم على شكل كرات صغيرة.

على نار متوسطة، وفي مقلاة غير قابلة للالتصاق، سخني الزيت، ثم أضيفي كرات اللحم وشوحيها حتى يتغير لونها من جميع الجهات.

غطي المقلاة، واتركي الكفتة على نار هادئة جدًّا لمدة 20 دقيقة.

توضع المقلاة في الفرن لمدة 12 – 15 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.