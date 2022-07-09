كيم كاردشيان تكشف عن روتين جمالها: «اللي شايفه صعب يقلد مارلين مونرو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت كيم كاردشيان عن روتين جمالها اليومي، وطرق الحفاظ على بشرتها اللافت للنظر، وسط الانشغال الدائم بما تقوم به سواء في التمثيل أو خطوط مستحضرات التجميل الخاصة بها، وذلك خلال خلال لقاءها مع مجلة allure.

كيم كاردشيان لم تحقن الفيلر

وقالت كيم كاردشيان إنها عكس المعتقد عنها لم تحقن الفيلر أبدا في شفتيها، ولم تلجأ لوضع رموش صناعية أبدا، وإنما تظهر دوما برموشها الطبيعية وكذلك هي لا تفضل حشوات الفيلر، ولكن هناك عمليات تجميل أخرى بسيطة يمكن أن تكون قد لجأت لها.

تفضل كيم كاردشيان حشو البوتوكس

حقنت كيم كاردشيان جبهتها ومنطقة ما بين حاجبيها بالبوتكس، واعترفت بذلك خلال لقاءها مع المجلة، على الرغم من أنها لم ترد أن تعترف بأنها قد حقنت الفيلر، وهو أمر تجميلي شهير للغاية خاصة بين النجوم والمشاهير في هوليوود.

الليزر والكريمات روتين يومي لبشرتها

اوضحت كيم كاردشيان أنه من الصعب عليها للغاية أن تعمل روتين يومي لبشرتها خاصة في ظل الانشغال الدائم لها في الأعمال المختلفة، وخطوط مستحضرات التجميل، إلا أنها تلجأ لعمل روتين يومي بعد أن ينام الجميع، إذ تضع مستحضرات العناية بالبشرة، وكذلك تقوم بعمل جلسات الليزر بشكل يومي.

وقالت إنه إذا كانت قد وضعت معايير جمال صعبة المنال بالنسبة للكثيرين فإن هناك معايير أخرى يمكن أن تلجأ لها الفتيات مثل جمال بريتني سبيرز أو مارلين مونرو، وهو مختلف تماما عنها، وهي ليست كما تبدو على الشاشات فهي ترى الجمال في كل شيء، وليس فقط في وضع مستحضرات ومساحيق التجميل الكثيرة باهظة الثمن.