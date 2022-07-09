«حق آمال أبو المجد راجع» هاشتاج دشنه أكونت زوجها بعد ضربها.. فما قصة العقرب؟

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لا تزال قصة البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد، وزوجها أحمد جوبا، محور حديث الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، الجميع يتابع سير وتطورات الأحداث لحظة بلحظة، خاصة بعدما أعلنت تعرضها للعنف الأسري وللضرب المبرح من قبل زوجها، ووثقت الواقعة في مقطع فيديو مصور شاركته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فضلا عن تحرير محضر ضده.

اختراق حساب زوج آمال أبو المجد

بعد ساعات من رد أحمد جوبا، زوج البلوجر آمال أبو المجد، على ما نشرته زوجته فيما يخص بتعرضها للضرب والسحل في الشارع، وكادت فقد جنينها بسببه، نشر حسابه الخاص به على موقع«إنستجرام»، باختراق الحساب، من أحد الصفحات الأخرى، في محاولة للابتزاز، فضلا عن تفعيل هاشتاج، لإعادة حق البلوجر:«أهلا لقد حضر العقارب، تم سحب الأكونت، إحنا هنا علشان نساعدكم أي محاولة ابتزاز أو عنف أو تهديد»، مرفق بحساب الشخص الذي اخترق الحساب.

تفعيل هاشتاج لدعم الزوجة

كما أعلن الحساب الذي اخترق صفحة زوج البلوجر آمال أبو المجد، دعمه لها، من خلال تفعيل هاشتاج، عبر الحساب، على موقع إنستجرام، معلقا عليه:«أنا اعتبرتك أختي وجبتلك جزء من حقك ولو كنت واقف وهو بيهين بنت في الشارع كده كنت هاكلو إمضاء العقرب، حق آمال أبو المجد راجع».

قام الحساب الذي اخترق صفحة زوج البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد، بحذف جميع الصور والفيديوهات الخاصة به، ونشر فيديو الواقعة، الذي يعلن من خلاله تضامنه مع الزوجة بعد تعرضها للسحل والضرب أمام المارة في الشارع.

قصة آمال أبو المجد وزوجها

وكانت خلال الساعات الماضية، خرجت البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد، لتفجر قصة تعرضها للضرب المبرح والعنف من قبل زوجها، فضلا عن سحلها في الشارع أمام الناس والمارة، وتحرير محضر ضده، مع تعليق الزوج على الواقعة، ليختفي عن الأنظار بعد ذلك.