آمال أبو المجد ترد على الشامتين بعد تعرضها للضرب من زوجها: «البنات جواهم غل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد ساعات من إعلان البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد، تعرضها للضرب المبرح والعنف الأسري من قبل زوجها، أحمد جوبا، التي كادت أن تتعرض للاجهاض وفقد جنينها في شهره الثالث بسببه، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء، بين الشماتة والتعاطف، حتى تصدر اسمها التريند وأصبحت قصتها ما يشغل البعض.

آمال أبو المجد ترد على الشامتين

خرجت البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد، عن صمتها، ووجهت رسالة عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، موجهةً رسالة للشامتين بها بعد توتر العلاقة بينها وبين زوجها، إذ قالت:«أي حد بيقول تريند أو أي حد بيبرر اللي حصل هو حيوان ومجرد من المشاعر، أنا شوفت شوية كومنتات على الفيسبوك من بنات قسما بالله جواهم غل يودي جهنم، حسبي الله ونعم الوكيل».

قصة آمال أبو المجد وزوجها

وروت البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد، قصة تعرضها للضرب المبرح ومحاولة فقد لجنينها، على يد زوجها، موثقة الواقعة بمقطع فيديو، قائلة:«يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد اللي كنتوا كلكوا بتشوفوه بيحبني، أهو اللي بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين».

وتابعت التيك توكر، خلال حديثها:«أنا كنت مختفية مش حزن ولا مرض، حق الست اللي تتسحل وكانت هتسقط في شهرها الثالث فين، هو بكل سهولة طلع من النيابة أكنو معملش حاجة، بس أنا واثقة إن هنا الحق موجود».

الزوج يرد

وبعد ساعات من انتشار قصة تعرض البلوجر والتيك توكر، آمال أبو المجد، للعنف من قبل زوجها، خرج أحمد جوبا، في «ستوري»، عبر حسابه على موقع إنستجرام، معلقا على الواقعة، إذ قال:«يا جماعة أنا مش هتكلم عن الحقيقة علشان الحقيقة أنتوا شايفنها مش كاملة، وأنا هطلع اتكلم في ستوري واحد بس أو اتنين، هاختصر فيهم حاجات كتير لأن آمال لسة مراتي وعلى ذمتي، وكل اللي أنتوا شايفينه ده جزء صغير من الفيديو الكامل».