الفتة المصرية الأصلية بالصلصة ولا بالخل والثوم فقط؟.. اعرف الفرق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«يا ريت يا جماعة متلعبوش في الثوابت، إزاي الفتة من غير صلصة؟»، كان هذا هو رأي الفريق الذي يرى أن الفتة لا تؤكل إلا بالصلصة، ولا يمكن أكلها بالخل والثوم فقط، ولكن ظهر فريق مضاد يؤكد أن أصول الفتة المصرية بالخل والثوم فقط دون وضع صلصة عليها أو طماطم، إذا فما الفرق بين الاثنين؟ هذا ما يستعرضه التقرير التالي بحسب الشيف نجلاء الشرشابي.

الفتة بالصلصة

الفتة واحدة من أشهر الأكلات المصرية الأصلية، والمرادفة للكبسة في دول الخليج العربي، يزدهر طهي الفتة المصرية بتوافر اللحوم، لذلك تعتبر وجبة أساسية على سفرة عيد الأضحى المبارك سواء على وجبة الإفطار أو وجبة الغداء.

والوصفة الأصلية في الفتة هي وضع الخبز المقمر في قاع وعاء عميق، ثم يغمر بماء الشوربة سواء كانت شوربة سلق اللحمة أو مرق الضأن.

بعد ذلك يوضع الأرز الأبيض المطهو على الطريقة التقليدية بحيث يكون مفلفل.

في النهاية تصنع الدقة وذلك بهرس الثوم في يد الهون، ثم يضاف إليه الكسبرة اليابسة، وبعد ذلك تضاف الصلصة والخل والقليل من الماء وتترك لتتسبك حوالي 15 دقيق، ويمكن إضافة إليها الطماطم المبشورة حديثا في الخلاط أو معد الطعام.

توزع اللحمة المسلوقة في المرق بشكل دائري بعد ذلك على الفتة، ويمكن تحميرها قبل تناولها.

الفتة بالخل والثوم

يمكن تحضير الفتة بالخل والثوم مثل الطريقة السابقة تماما ولكن بدون إضافة الصلصة أو الطماطم، ويستخدم السمن البلدي لتحميص الخبز، ولتحمير الثوم وتشويحه مع الخل.

الفتة بالخل والثوم أيضا شائعة أكثر في المناطق الريفية وعند تحضير فتة الكوارع الشهيرة، فهي بالدقة فقط دون صلصة، وتوزع عليها الكوارع.