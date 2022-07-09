نصائح مهمة عند تناول اللحوم في عيد الأضحى.. 3 فئات عليها توخي الحذر

القاهرة - سمر حسين - صحة

إقبال كبير يأتي على تناول اللحوم بأنواعها المختلفة من قبل العديد من الأشخاص خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يجرى إعدادها بمختلف الوصفات الشهية وطيبة المذاق.

لكن مع التناول الكبير للحوم بأنواعها، فإنه قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى حدوث بعض المشكلات الصحية لبعض الأشخاص، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة، كالسكري، والقلب، والكبد، وغيرها، لذا قدم الدكتور محمد الحوفي، استشاري علوم التغذية بجامعة عين شمس، مجموعة من النصائح التي يجب الأخذ بها في الاعتبار عند تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى.

فئات يجب عليها الحذر عند تناول اللحوم

وحذر استشاري علوم التغذية خلال تصريحاته لـ«هن»، بعض الفئات المرضية من التناول الشره للحوم خلال أيام عيد الأضحى، وذلك لسهولة تعرضهم للأزمات الصحية نتيجة ارتفاع نسب الدهون والكوليسترول في الدم، خاصة مرضى القلب والسكري.

نصائح عند تناول اللحوم في عيد الأضحى

1- تجنب الإفراط في أكل اللحوم الحمراء، لأنها تساعد على زيادة نسبة حامض «اليوريك أسيد»، الذي يسبب الشعور بآلام المفاصل «النقرس» خاصة لكبار السن، إلى جانب تكون الحصوات لدى بعض الأشخاص.

2- عدم الإفراط في تناول لحم الضأن، وذلك لاحتوائه على نسب عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة أيضا، ما يمثل خطورة كبيرة خاصة على مرضى القلب والأوعية الدموية، وقد يؤدي الأمر إلى ضعف عضلة القلب، وحدوث لزوجة في الدم.

3- يجب أيضا على مرضى السكر توخي الحذر عند تناول اللحوم خاصة الضأن المشبعة بالدهون، لأنها قد تؤدي إلى حدوث ضيق في الشرايين.

4- كما أن الإفراط في تناول اللحوم يؤدي إلى حدوث الإمساك أيضا في الكثير من الحالات.