5 نصائح للرجال للتخلص من بقع العرق على الملابس.. «استحمى قبل الخروج»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

موقف محرج قد يتعرض له الكثير من الرجال بسبب ظهور علامات التعرق على ملابسهم خلال فصل الصيف، بمنطقتى الظهر والإبط، خاصة عند ركوب المواصلات العامة.

وعلى هذا النحو، يستعرض «هن» مجموعة من النصائح لمساعدة الرجال في تجنب التعرق وتعرضهم للمواقف المحرجة أمام الآخرين، وذلك حسب ما ذكر موقع abc العالمي.

نصائح للحماية من التعرق وظهوره على الملابس

1- اختيار أقمشة جيدة

يجب الانتباه جيدا عند شراء الملابس من اختيار أقمشة مصممة بجودة كبيرة، حتى تساعد على امتصاص العرق بشكل جيد، إذ تعد الألياف الطبيعية، مثل الكتان والقطن والحرير والقنب، ماصة بصورة جيدة، وبالتالي ستمتص العرق من البشرة وتسمح للهواء بالمرور.

2- ارتداء الملابس الفضفاضة

ينضح خبراء الأزياء أيضا بارتداء الملابس الفضفاضة قدر الإمكان، وذلك حتى لا ينتج الجسم سخونة كبيرة، بالتالي ما يزيد من سهولة التعرق.

3- ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة

قد يميل الكثري من الرجال إلى ارتداء الملابس ذات الألوان الداكنة على عكس السيدات والفتيات، لكنه ينصح بأن يحاول الرجل أيضا ارتداء السترات ذات الألوان الفاتحة، والتي تعمل بدورها على عكس أشعة الشمس، وبالتالي التقليل من حدوث التعرق.

4- استخدام مزيلات العرق

بالتأكيد لا يخلو الأمر من ضرورة استخدام مزيلات العرق الخاصة، والتي يجب اختيارها بعناية وجودة كبيرة، حتى تساهم في التخلص من العرق.

5- الاستحمام بماء بارد

يفضل أيضا قبل الخروج من المنزل، أن يحصل الشخص على حمام من الماء البارد، إذ يساعد الأمر في الحد من التعرق أيضا.