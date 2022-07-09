مصممة روسية تدعي سرقة تصاميمها لترتديها يسرا في «أحلام سعيدة».. والاستايلست ترد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت المصممة الروسية فيرا زولوتاريفا، التي تعيش في مصر، منذ أعوام، ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية، بعد منشور دونته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تدعي فيه سرقة التصاميم الخاصة بها، والتي تفاجأت بها في مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي شارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، والتي ارتدته الفنانة يسرا، التي كانت تقوم بشخصية «فريدة توفيق الحمامصي «ديدي».

مصممة روسية تدعي سرقة تصاميمها

شاركت المصممة الروسية فيرا زولوتاريفا، صورة لها وهي ترتدي تصميم من تصاميمها، وللفنانة يسرا وهي ترتديه أيضا، الذي كان هو نسخة طبق الأصل منها، عبر حسابها وتحدثت عن سرقة تصميمها، قائلةً:«تم نسخ تصميماتي وانا عايشة داخل مصر تضررت منه انا فقط وانا داخل مصر، فأخذت الموضوع بهزار لأني أصبحت واحدة منكم، ولأني عارفة إن مزايا الشعب المصري أضعاف أضعاف عيوبه».

استاسلست مسلسل «أحلام سعيدة» ترد على المصممة الروسية

المنشور الذي دونته المصممة الروسية، انتشر على نطاق واسع، وأصبح يشغل بال الكثيرين، ما جعل الاستايلست ومصممة أزياء مسلسل «أحلام سعيدة»، ياسمين القاضي، تخرج عن صمتها وترد خلال حديثها لـ«الوطن»، عما قالته الأولى خلال منشورها، إذ قالت: «بعد ما شوفت البوست، رجعت كلمت المحل وقالولي، إن القماشة خلصت من عندهم وإنها مصنوعة عندهم في المصنع مشتروهاش من حد، أنا عجبتني من سنتين دخلت محل واشترتها فأنا مليش أي علاقه خالص بالموضوع».

الاستايلست المصرية ياسمين القاضي، تابعت خلال تصريحها لـ«الوطن»، بشأن إدعاء المصممة الروسية سرقة تصاميمها: «أكدوا لي إن هما اللي بيصنعوا الأقمشة بتاعتهم ووارد يكون فيه أفكار شبه بعض، الموضوع إني اشتريت القماشة من سالم، ده مكان بقاله سنين يعني وكل العالم عارفاه، وهما قالولي إن القماشة دي من عندهم وبقالها فترة كبيرة، وهما اللي بيصنعوها».

معلومات عن مصممة الأزياء الروسية

فيرا زولوتاريفا مصممة أزياء وStylist وناقدة ومدونة روسية، حاصلة على شهادة الماستر السوفياتية الروسية في تدريس تصميم وتصنيع الأزياء والمسرح، لديها خبرة 20 عاما في مجال الأزياء في أوروبا ومصر، تعيش في مصر وتتحدث العربية بعد هجرتها إليها، تعد من أفضل مصممين الأزياء في العالم، استطاعت ان تجمع بين الأصالة الروسية والمصرية وآخر خطوط الموضة، وبين الأناقة والاحتشام.