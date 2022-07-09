يمنى عياد صاحبة أول برونزية ملاكمة بدورة ألعاب المتوسط: اتمرنت بمركز شباب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الفشل يتيم والنجاح له ألف أب».. هذا هو حال لاعبة الملاكمة يمنى عياد ابنة محافظة دمياط وصاحبة أول ميدالية برونزية في الملاكمة «سيدات» ببطولة البحر المتوسط، بعد أن كانت تتدرب فوق سطح مركز شباب كفر العرب بمركز فارسكور بمحافظة دمياط وسط إمكانات محدودة.

حققت البطلة يمنى عياد الميدالية البرونزية في رياضة الملاكمة النسائية وزن 54 كيلو ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران بدولة الجزائر؛ لتساهم في رفع رصيد بعثة مصر في البطولة لـ23 ميدالية بينها، 5 ذهبيات، و5 فضيات، و13 برونزية.

وتحدث يمني عياد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، لـ«الوطن»، وقالت إنها كانت تمارس رياضة الملاكمة منذ 3 سنوات، وكانت فكرة المدرب الخاص بها الكابتن وائل فهر، وأنها فرحت كثيرًا عندما تم اختيارها ضمن المنتخب الوطني حيث تسعى لتحقيق حلمها بتحقيق والفوز ببطلة العالم، وأيضًا الحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.

وتابعت بأنها كنت تستعد يوميًا للمشاركة في البطولات وتتدرب مرتين يوميًا، وكانت تنظم وقتها بشكل جيد ما بين الدراسة والتدريب، وبدأ الحلم حينما شاركت في بطولة الجمهورية، وحققت المركز الخامس على مستوى الجمهورية، الأمر الذي كان له الدافع الأكبر لها للمشاركة في البطولات العالمية والدولية.

مساندة والدتها

وتحدثت البطلة يمنى عياد، عن فترة الإعداد والتأهيل التي سبقت البطولة ومساندة والدتها لها وأيضًا مدربها الكابتن وائل فهر حتى تمكنت من تحقيق حلمها بالمشاركة وتشريف الدولة المصرية والفوز بإحدى الميداليات، لافتة إلى أن والدتها كانت تحرص على تشجيعها بشكل دائم وكانت تشاركها في كل الأوقات كل التدريبات والمباريات في أي مكان داخل أو خارج محافظة دمياط، وذلك بجانب دراستها خاصة وأنها كانت تحلم بأن تكون بطلة العالم.

شرفت مصر بأكملها

ويشير الكابتن وائل فهر، مدرب البطلة يمنى عياد، إلى أن «يمنى» شرفت مصر بأكملها بإصرارها وعزيمتها على التحدي حتى صارت من ضمن أبطال الملاكمة، ونالت شرف تمثيل المنتخب الوطني وكذلك حصد والفوز بالميدالية البرونزية، موضحًا أنه تم تأهيل البطلة يمنى عياد بالنادي الأهلي بمدينة فارسكور، «إمكانيات محدودة جدًا هي التي صنعت البطلة يمنى عياد».

وطالب «فهر» وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية بالنظر إلى النادي الأهلي بمدينة فارسكور ومركز شباب قرية كفر العرب بمركز فارسكور بمحافظة دمياط بعين الاهتمام وتوفير حلبة ملاكمة وإمكانات لازمة لتصعيد وتأهيل أبطال يشاركون ويمثلون مصر في البطولات العالمية.