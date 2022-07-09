أفضل قطعة لحم في الجمل.. «هتعملي منها أحلى الوصفات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الأمهات وربات المنازل عن أفضل قطعة لحم في الجمل، يمكن طهيها في عيد الأضحى المبارك 2022، الذي لا يفصلنا عنه سوى ساعات قليلة، ويستعد المسلمون اليوم لشراء اللحوم المختلفة، من محال الجزارة المختلفة، حتى يستيطعوا إعداد مختلف الأصناف التي تعتبر من أساسيات العيد، ويفضل الكثير تناولها في صباح اليوم الأول وعلى مدار أيام العيد.

البعض يميل إلى تناول لحم الجمل، والابتعاد عن لحم البقر والماعز، كونه يحتوي على البروتين ويسهل مضغه وطهيه في المنازل، وعمل منه أشهى الأصناف والأكلات، كونه يتربى في الصحاري، ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، كما إنه يعزز نمو العضلات، ويساعد في نمو الجسم.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أفضل قطعة لحم في الجمل، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم للجمهور وصفات مختلفة لطهيها داخل البيت، بأقل تكلفة ممكنة.

أفضل قطعة لحم في الجمل

تعتبر موزة اليد والساق، في الجمل، من أكثر القطع التي يفضل تناولها وطهيها خلال عيد الأضحى المبارك، إذ تحتوي على نسبة كبيرة من الغضاريف والعروق، التي يمكن إعدادها وطهيها في الفرن، كما يمكن فرم تلك القطعة وعمل العديد من الأصناف بها، كالبرجر واللحم المفروم، كونه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون.

ما أفضل قطعة في لحم الإبل

كما يمكن أيضا تناول لحم الإبل الصغير، الذي يُعرف باسم لحم الرضيع، الذي لا يتجاوز عمر عام، إذ يعتبر سلسلة الظهر والكتف واليد، من أفضل القطع التي يمكن تناولها خلال عيد الأضحى المبارك 2022، إذ يمكن عمل منها وصفة المندي، التي يفضل تناولها الكثير في العيد، نظرًا لكونها شهية ولذيذة، وقليلة الدهون، كما يمكن عمل البوفتيك، والمشاوي المختلفة من ذلك اللحم، فضلا عن عمل الريش والاستيك.